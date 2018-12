Endspurt hatte es bei den Johannitern in Leutkirch noch vor Weihnachten geheißen, sollten doch alle Pakete für die Johanniter-Weihnachtstrucker rechtzeitig von den Sammelstellen abgeholt und auf Paletten umgeladen werden.

„Viele Menschen und Firmen in unserer Region haben Päckchen für diese Aktion gespendet“, freut sich Robert Lohr, Ortsbeauftragter bei den Johannitern in Leutkirch laut einer Pressemitteilung. „Besonderer Dank dabei gilt stellvertretend allen Spendern der Sophie-Scholl-Schule und dem Jugendhaus Leutkirch“, bedankt sich Lohr und ergänzt: „Unser Erfolg ist sicher auch dem großen Engagement von ehrenamtlichen Helfern wie Jessica Madlener und Guido Hafler zu verdanken, die mit einem Sommerfest und dem Verteilen von Flyern für ein großes Interesse an der Aktion gesorgt haben“.

Neun ehrenamtliche Helfer der Johanniter waren bei der Firma Lohr Signalgeräte in Reichenhofen im Einsatz, um die in der Vorweihnachtszeit in Leutkirch und Umgebung gesammelten Pakete auf den 7,5-Tonner der Firma Lohr zu verladen und zum zentralen Sammelpunkt nach Baienfurt zu bringen.

Dabei wurden laut Mitteilung dank der starken Unterstützung aus Leutkirch alleine hier schon 230 dieser Pakete verladen. „Insgesamt konnten vom Regionalverband Oberschwaben/Bodensee 1360 Pakete übergeben werden“, zeigte sich der Regionalvorstand Stefan Dittrich begeistert von so viel Engagement, heißt es im Pressetext weiter.

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag seien dann sechs Lkw-Konvois mit mehr als 40 voll beladenen Sattelschleppern und mehr als 100 freiwilligen Helfern in Richtung Nord- und Zentral-Rumänien, Albanien, Bosnien, die Ukraine und Bulgarien gestartet. Dort wurden die Pakete – im letzten Jahr waren es rund 58 000 Stück – persönlich an Bedürftige verteilt. Bei der Verteilung werden die Johanniter laut Mitteilung stets von zahlreichen Helfern langjährig bekannter, zuverlässiger Partnerorganisationen vor Ort unterstützt, die dafür sorgen, dass die Hilfe bei den Richtigen ankommt.

Die Johanniter bringen seit 25 Jahren – mit großer Unterstützung seitens der Bevölkerung – im Rahmen ihrer Weihnachtstrucker-Aktion jedes Jahr Ende Dezember Tausende gespendeter Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln zu notleidenden Kindern, Familien, alten Menschen und Menschen mit Behinderung nach Südosteuropa. Die Packliste ist den Bedürfnissen der Empfänger vor Ort angepasst, und so waren vor allem Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Speiseöl, auch Kekse, Schokolade, Duschgel, Zahnbürsten, Zahnpasta sowie ein kleines Geschenk für Kinder (Malblock mit Stiften, Stofftier o.ä.) enthalten.