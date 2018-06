Endspurt bei der Rathaus-Sanierung

Endspurt bei der Leutkircher Rathaus-Sanierung: Der Großteil der Umbauarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude ist abgeschlossen. Die Außenfassade erstrahlt mittlerweile in neuem Glanz, der Dachstuhl ist erneuert und die Stuckdecke im historischen Sitzungssaal restauriert. In den kommenden Wochen gehen die finalen Arbeiten über die Bühne. Darunter fällt die Erneuerung der Stuckdecke im Schwörsaal.

„So eine Altbausanierung braucht halt seine Zeit“, sagt Martin Waizenegger, Hochbauamtsleiter der Stadt Leutkirch, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Nicht jedes Detail sei planbar. Das im vergangenen Oktober gesteckte Ziel, im Januar mit der Sanierung fertig sein zu wollen, können die Beteiligten nicht einhalten. Vielmehr benötigen die Handwerker etwa bis Anfang März, um die Sanierung der inneren Fenster sowie die Restaurierung der Stuckdecke im Schwörsaal zu beenden.

Anschließend sei die Gebäude-Erneuerung „so gut wie abgeschlossen“. Was dann noch fehlt, sind die finalen Putz- und Malerarbeiten an den Rathausarkaden. Auch diese sollen – je nach Wetterlage – noch im Frühjahr über die Bühne gehen.

„Eine tolle, bemalte Putzschicht“

Apropos Rathausarkaden: Dort habe es kürzlich eine Überraschung gegeben. Denn unter der bisherigen Oberfläche der Arkadenbögen entdeckten die Handwerker laut Waizenegger „eine tolle, bemalte Putzschicht“, die dort in früheren Jahren einmal zu sehen war. „Es ist immer interessant, was man in der Konstruktion so alles findet“, meint der Hochbauamtsleiter bei einem Rundgang um und durch das Gebäude.

Interessant ist auch, was sich in diesen Tagen zwei Stockwerke weiter oben abspielt. Stuckateure sind im Schwörsaal damit beschäftigt, die Decke zu sanieren. Dabei sind Konzentration und Genauigkeit gefragt. Zum Einsatz kommen unter anderem sogenannte Hanfschrauben, die bestehende Stuckteile sichern sollen. An anderen Stellen werden Risse geschlossen und farblich retuschiert. Zuvor waren die Experten rund 200 Stunden damit beschäftigt, die Stuckdecke im benachbarten historischen Sitzungssaal auf Vordermann zu bringen.

Parallel dazu kümmern sich Handwerker um die energetische Sanierung der Fenster. Die Arbeiten sind fast fertig, erklärt Waizenegger. Lediglich drei Fenster – plus die Balkontür – stehen noch auf der Agenda. Dabei gilt es in einem aufwendigen Verfahren, die Konstruktion sowohl von außen als auch von innen unter denkmalgeschützten Aspekten zu optimieren.

Spezielle Farbe gemischt

Abgeschlossen ist auch die Sanierung der Außenfassade. Mit viel Mühe wurde laut Waizenegger für die Malerarbeiten eine spezielle Farbe gemischt. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, resümiert er. Ebenfalls beendet ist die Instandsetzung der Dachkonstruktion sowie die Deckendämmung.

Erleichtert darüber, dass sämtlicher Baulärm in den kommenden Wochen verstummt, seien auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die in den vergangenen Monaten laut Waizenegger mit „heftigen Einschränkungen“ zu kämpfen hatten. Teilweise mussten sogar auf Schreibtischen Stützen installiert werden, um die Zimmerdecken zu sichern.

Bei den Kosten für die gesamte Erneuerung des zwischen 1739 und 1741 errichteten Gebäudes „liegen wir voll im Plan“, erklärt der Hochbauamtsleiter. Veranschlagt sind 965 000 Euro. Rund 320 000 Euro erhält die Stadt allerdings über Zuschüsse des Bundes, des Landesdenkmalamtes und der Stiftung Denkmalschutz.

Um sich am „Gumpigen Donnerstag“ Zugang zum Rathaus zu verschaffen, müssen sich die Narren übrigens einen neuen Weg suchen. Der gewohnte Rathaussturm über den Balkon ist jedenfalls nicht möglich. Denn dieser befindet sich in diesen Tagen beim Restaurieren. „Er wird bemalt und vergoldet“, erklärt Martin Waizenegger. „Wir sind dadurch an der Fasnet besser verbarrikadiert“, fügt er lächelnd hinzu.