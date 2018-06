Erst in der letzten Minute einer an Dramatik kaum zu überbietenden Saison ist in der Fußball-Kreisliga B VI die Meisterschaftsentscheidung zugunsten des SV Gebrazhofen gefallen. „Wohmbrechts und wir waren die besten Mannschaften. Der Titelgewinn ist natürlich glücklich, aber verdient“, freut sich Trainer Bernd Schmid auch mit ein paar Tagen Abstand. Der ganze Verein atmete nach diesem Triumph auf. Endlich Meister!

Am letzten Spieltag hatten sich die Gebrazhofener gegen eine Arnacher Notelf zu einem mühsamen 2:1-Heimsieg gequält und rechneten schon mit der dritten Relegationsteilnahme in Folge. Dann aber kam die Nachricht vom 1:1-Ausgleichstreffer der Aichstettener gegen den TSV Wohmbrechts in der Nachspielzeit und der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Weil auch der SV Maierhöfen-Grünenbach II seine letzte Partie gewann, waren die ersten drei Teams mit jeweils 62 Punkten am Ende gleichauf. Nur aufgrund des besten Torverhältnisses setzte sich Gebrazhofen (+61) gegen Wohmbrechts (+54) und Maierhöfen (+47) durch.

Verdient war der Titelgewinn, weil das Team während Schmids vierjähriger Amtszeit stets ganz oben mitspielte. Zuvor hatten die Gebrazhofener seit dem Abstieg aus der A-Klasse im Jahr 2000, von einer Ausnahme abgesehen, nur hintere Tabellenplätze belegt. „Er hat aus uns wieder eine Siegermannschaft gemacht“, sagt Abteilungsleiter Ralf Boneberger. Schmid profitierte von einem starken Jahrgang, der in der A-Jugend Meister geworden war, und noch immer ein Grundgerüst der Mannschaft bildet. Gleich im ersten Jahr unter Schmid belegte das Team Platz drei und scheiterte danach zweimal als Vizemeister erst in der Aufstiegsrelegation an Röthenbach (2:4) und Stiefenhofen (1:2).

Da zu Saisonbeginn der Verlust mehrerer langjähriger Stammspieler verkraftet werden musste, war zunächst unklar, ob die erneut als Ziel ausgerufene Meisterschaft tatsächlich zu erreichen ist. Der jetzige Abteilungsleiter Ralf Boneberger, Simon Sauter und Raphael Ajayi hatten ihre Karrieren beendet. Julian Wucher zog es zum Landesliga-Aufsteiger Heimenkirch. „Das waren immense Abgänge“, sagt Schmid. Insgesamt stand der SVG nur an vier Spieltagen an der Tabellenspitze. In der Rückrunde sammelten die Gebrazhofener 36 von 39 möglichen Punkten. Einen schmerzhaften Tiefschlag gab es jedoch am 22. Spieltag: Als frisch gebackener Tabellenführer verlor Schmids Team die Schlüsselpartie gegen Wohmbrechts durch ein Gegentor in der 90. Minute erneut mit 1:2 und musste den Kontrahenten vorbeiziehen lassen. Erst in letzter Sekunde hatte Gebrazhofen wieder die Nase vorn.

Trainer Schmid geht, Bräuchler kommt

Trotz der positiven Entwicklung des noch jungen Teams, die mit dem Aufstieg ihren vorläufigen Höhepunkt fand, verständigten sich Verein und Trainer in der Winterpause auf die Beendigung der Zusammenarbeit zum Saisonende. Schmid bleibt in der Fußball-Kreisliga B VI und wird künftig die SGM Herlazhofen/Friesenhofen trainieren. Mit Bernd Bräuchler, der zuletzt bei der Leutkircher A-Jugend aushalf, konnte Boneberger zufolge der „Favorit“ für den Trainerposten gewonnen werden. „Ihn wollten wir unbedingt“, bekräftigt der Abteilungsleiter die Entscheidung, denn Bräuchler verfüge über die notwendige Erfahrung, um auch in der höheren Spielklasse bestehen zu können.

Für den Verein stellt die Kreisliga A III aufgrund der langjährigen Abwesenheit eine große Unbekannte dar. Folgerichtig gibt Boneberger als Ziel den Klassenerhalt vor. Diesen schätzt er zwar „als realistisch“ ein, trotz des Ligabestwerts von 90 Treffern in der abgelaufenen Spielzeit (im Schnitt fast 3,5 Tore pro Partie) sei dafür jedoch „eine deutlich effektivere Chancenauswertung nötig“. Das Projekt Klassenerhalt, das für die Spieler mit dem Trainingsauftakt am 17. Juli beginnt, will der Verein mit unverändertem Kader angehen. „Es war uns extrem wichtig, dass die Mannschaft zusammenbleibt“, sagt Boneberger und freut sich, dass alle Spieler ihren Verbleib zugesagt hätten. Bis auf vier A-Jugend-Spieler für die zweite Mannschaft soll es zunächst keine Neuzugänge geben. Die Verantwortlichen vertrauen Boneberger zufolge den großteils aus der eigenen Jugend stammenden Spielern, die sich bislang bewährt haben, und wollen sich nur dann, wenn der Klassenerhalt in Gefahr scheint, zur Winterpause nach externen Verstärkungen umschauen.