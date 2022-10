Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beste Stimmung bei der Hauptversammlung des Partnerschaftsvereins am Dienstagabend im vollbesetzten Saal des Hotel Rad: „Endlich können wir uns wiedersehen und miteinander reden“, so die einhellige Freude nach gut zwei Jahren Pause durch die Pandemie. Gemeint war damit nicht nur der direkte Kontakt unter den Mitgliedern, sondern insbesondere die Wiederaufnahme der Aktionen mit Castiglione delle Stiviere sowie mit Bédarieux, Lamalou les Bains und Hérépian. Mit Letzteren unvergesslich waren in diesem Jahr die Feiern zum 40jährigen Bestehen der Partnerschaft im Rahmen des Kinderfestes und vor kurzer Zeit das dicht gefüllte, eindrucksvolle Jubiläumsfest in den südfranzösischen Städten.

Neben dem Vorstand des Vereines, der einstimmig entlastet wurde, und seinen Beiräten tragen vor allem die Vereine „mit ehrenamtlichem Engagement dazu bei, dass die Partnerschaft stark geblieben ist und lebt“, so die Kernaussage im Grußwort von Hans-Jörg Henle. Er lobte besonders „die Breite der Beziehungen, die von Jung und Alt getragen werden“. Hierfür sprach er seinen Dank aus, ausdrücklich auch an das Gründungsmitglied des Vereins, Hannelore Cariot, und an Klaus Hoffmann, der seit der Jumelage (Partnerschaft) aktiv dabei ist . Keine Frage daher für den Oberbürgermeister, dass der Zuschuss der Stadt „bestens angelegt ist“, wie auch die finanzielle Unterstützung des Jubiläums aus dem europäischen Bürgerfonds durch den Aachener Vertrag.

Seit Jahrzehnten sind der Brauchtumsverein und die Musikkapelle Engerazhofen mit Frankreich verbunden und seit 1995 auf lange Traditionen mit Italien zurückblicken können auch die Fußballer, das Rote Kreuz und die Läufergruppe. Ihren wesentlichen Beitrag zur Stärkung des europäischen Gedankens liefern schließlich das alljährliche internationale Jugendtreffen und der Schüleraustausch, der nächstes Jahr wieder anlaufen soll. Hinzu kommen schließlich die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen und zahlreichen privaten Begegnungen. Foto: Karl-Heinz Schweigert