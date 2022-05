Endlich geht’s wieder los

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht gerade viele Konzerte und Aktionen hat es im vergangenen Chorjahr gegeben. Kein Probenwochenende, kein Dekanatschortag, ein verschobenes Bach’sches Weihnachtsoratorium (auf 2023), keine Orchestermessen an Weihnachten und Ostern. Schriftführerin Gerlinde Mast war schnell fertig mit ihrem Rückblick. Trotzdem gab es ein großes Dankeschön von Pfarrer Karl Erzberger dafür, „dass Kirchenmusik in Pandemiezeiten immer ein Grund für große Hoffnung war“.

Zwar hätte es keine Großkonzerte gegeben, aber kleine Gruppierungen aus der Kantorei und Quartette hätten „die Kirchenmusik im letzten Jahr Woche für Woche sehr bereichert“, so der Pfarrer. Aber auf einige schöne Dinge blickt die Kantorei trotzdem zurück. Dazu gehört die Ernennung von Kirchenmusiker Franz Günthner zum Kirchenmusikdirektor, sein zehnjähriges Jubiläum in Leutkirch und ein Evensong mit kleinem Sommerfest. Erfreulich ist auch eine (fast) konstante Mitgliederzahl von derzeit knapp 50 Mitgliedern.

Der Chorleiter blickt zuversichtlich nach vorne: eine Fahrt zum Katholikentag (mit Beteiligung beim Evensong am 26. Mai in der Stuttgarter Stiftskirche) steht an, am Kinderfest-Sonntag wird wieder ökumenisch gefeiert und gesungen und der neue Standort für Orchester und Chor in der Kirche (Raum im Raum) soll beibehalten werden.

Positive Zahlen meldet der Kassier. Vorstand und Kassier wurden anschließend ohne Gegenstimme entlastet. Vom Cäcilienverband geehrt für langjährige Sängerdienste wurden: Elisabeth Hösch (15 Jahre), Svenja Banhardt (20 Jahre), Magdalena Sommer (20 Jahre), Claudia Mösle (40 Jahre) sowie Brigitte und Hans Pfeffer (50 und 25 Jahre).