Endgültige Schließung des Leutkircher Krankenhauses hängt von Patienten ab

Im Leutkircher Krankenhaus gehen die Lichter allem Anschein nach nun doch nicht bereits Ende Juni aus. Wie der Sprecher der Oberschwabenklinik (OSK), Winfried Leiprecht, vergangene Woche auf Anfrage der SZ mitteilte, hänge der endgültige Schließungstermin von einer ausreichenden Bettenkapazität am Klinikum Wangen ab.

Um dies gewährleisten zu können, müsste die Station der Weißenauer Außenstelle des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg vom vierten Obergeschoss des Wangener Hauses in den geplanten Neubau auf der Nordseite des Klinik-Campus’ umziehen, um im vierten Obergeschoss – den derzeit prognostizierten Patientenströmen aus Leutkirch und Isny entsprechend – weitere 20 Betten zu schaffen. Bis zu zwei Jahre könnten so ins Land gehen (die SZ berichtete).

Auf Nachfrage der SZ beleuchtete der Leutkircher Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle gestern die Angelegenheit äußerst nüchtern: Die endgültige Schließung hänge auch davon ab, wie die Patienten aus Leutkirch und Isny zukünftig „die weiteren OSK-Kliniken annehmen“. Will heißen: Wanderten alle Patienten aus Leutkirch und Isny in bayerische Kliniken ab, werde auch die stationäre, internistische Abteilung der Leutkircher Klinik zeitnah dichtgemacht.

Konzepte für die weitere Nutzung entwickeln

Auch in Sachen Nachfolgenutzung des Gebäudekomplexes sei derzeit noch alles offen. Derzeit liefen Gespräche mit möglichen Interessenten an der Liegenschaft. Konkretes lasse sich allerdings noch nicht sagen. Dennoch gelte es, Konzepte für die weitere Nutzung des Hauses unterhalb der Pfingstweide zu entwickeln, sagte der OB. Bereits im November vergangenen Jahres hatten diesbezüglich erste Gespräche mit Verantwortlichen der IKP (Eigenbetrieb Immobilien des Landkreises) stattgefunden. „Das ist das Positive am Negativen“, bilanzierte Henle. Aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet, bedauerte der OB die Schließung des Hauses außerordentlich, da das Leutkircher Haus über die beste Bausubstanz verfüge.

Leutkich hat keinen Vertrag, wie ihn Isny hat

Für Isny freut sich Henle dagegen: Aufgrund eines Vertrages aus den 1970ern berufen sich die Nachbarn auf eine verbriefte Fortführung der dortigen Klinik durch den Landkreis. „Wir haben leider keinen derartigen Vertrag“, erläuterte das Stadtoberhaupt. Das Leutkircher Krankenhaus sei niemals ein städtisches gewesen wie jenes in Isny, sondern ein Bezirkskrankenaus, was dann zuerst in das Eigentum des Altkreises Wangen und aufgrund der Kreisreform an den Landkreis Ravensburg ging. Dennoch, so postulierte Henle abschließend, sei die Entscheidung des Kreistags zur Schließung der Häuser in Leutkirch und Isny „keine gute – weder für den Kreis, noch für die Menschen“.