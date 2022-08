Elternkreis Suchtgefährdeter und Suchtkranker kommt online zusammen

Unter dem Motto „Eltern helfen Eltern“ trifft sich am Donnerstag, 1. September, der Elternkreis Suchtgefährdeter und Suchtkranker um 18.30 Uhr online. Das Online-Meeting macht es betroffenen Eltern möglich, in Kontakt und Austausch mit anderen Eltern zu treten ohne sich dafür ins Auto setzen zu müssen, heißt es in einer Ankündigung des Elternkreises Leutkirch. Wegen der Datenschutzordnung werden die Zugangsdaten zum Online-Meeting erst nach Anmeldung unter Telefon 0176/76665771 (WhatsApp), oder Telefon 07561/70892 oder per E-Mail weitergegeben. Neue Teilnehmer sind willkommen.