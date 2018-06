Elobau spendet 140000 Euro für HMG-Projekt

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über verschiedene Themen wie Abfallgebühren, Verkehrsüberwachung und die Annahme von Spenden beraten.

Stadt überwacht Isnyer Verkehr

Die Stadt Leutkirch überwacht ab 1. Januar den Verkehr in Isny. Das hat Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Die Stadt Isny sei auf die Stadt Leutkirch zugekommen, so Henle weiter, mit der Frage, ob Leutkirch mit städtischem Personal und städtischer Technik die Verkehrsüberwachung gegen einen Kostenersatz übernehmen könnte. Gemessen werde auf den Gemeindestraßen der Stadt Isny und den vier Ortsteilen Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf. Der Messumfang beträgt etwa 24 Tage im Jahr. „Weitere Details werden in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Städten Isny und Leutkirch geregelt“, sagte Henle. Der Winterstettener Ortsvorsteher Stefan Michaelis wollte wissen, ob die 24 Tage, die in Isny überwacht werden, in Leutkirch dann wegfallen. „Ja“, erklärte Henle. „Aber auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt stationäre Blitzer haben.“

Stadt nimmt Spenden an

Fünf Geldspenden in Höhe von 10240Euro und zwei Sachspenden in Höhe von 5600 Euro sind bei der Stadt Leutkirch eingegangen. Außerdem liege der Stadt ein Spendenangebot der Firma Elobau in Höhe von 140000Euro für das Projekt „Lern hoch 3“ des Hans-Multscher-Gymnasiums vor, teilte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Die Spende soll bei Umsetzung des Projekts auf zwei Jahre verteilt und entweder als Geld- oder Sachspenden in Höhe von 70000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt „Lern hoch 3“ soll 2015 begonnen und voraussichtlich in den Jahren 2016/17 umgesetzt werden. Der Gemeinderat stimmte den Spendenannahmen einstimmig zu.

Beim Verwaltungsgericht Sigmaringen beginnt im April 2015 die neue, fünf Jahre dauernde Amtsperiode der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter. Der Kreistag wurde vom Präsidenten des Verwaltungsgerichts aufgefordert, eine Vorschlagliste für die neu zu wählenden ehrenamtlichen Verwaltungsrichter bis spätestens Ende Januar 2015 aufzustellen. Dabei lege der Landkreis Wert auf die Beteiligung der Städte und Gemeinden, heißt es von Seiten der Stadt. Für den Landkreis seien insgesamt 37 Personen zu benennen. Auf das Gemeindegebiet Leutkirch entfallen drei Personen entsprechend der Einwohnerzahl. Sechs Bürger haben sich für das Ehrenamt beworben. Ein Bewerber wurde, weil er Beamter ist, nicht auf die Vorschlagsliste gesetzt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wählten die Räte schließlich Monika Heinz, Walter Binder und Anna Maria Zimmermann für die Vorschlagsliste, die dem Kreistag übergeben wird. „Wir müssten den Gemeinderat nicht an der Auswahl beteiligen, aber wir wollten ihn miteinbeziehen“, so die Stadt weiter.

Ortsheimatpfleger bestellt

Seit 1994 werden Ortsheimatpfleger für die Ortschaften bestellt. In den Teilorte Gebrazhofen und Ottmannshofen/Niederhofen haben Matthäus Beckers und Magdalena Boneberg das Ehrenamt im Jahr 2013 und 2014 aus privaten und gesundheitlichen Gründen abgegeben. Der ehemalige Ortsheimatpfleger für den Teilort Herlazhofen, Hans Schäffeler, verstarb. Auf der Suche nach einem Nachfolger nahm die Ortsverwaltung Gebrazhofen Kontakt mit Wilhelm Schwarz auf, der sich bereit erklärte, das Ehrenamt zu übernehmen. Die Ortsverwaltung Ottmannshofen/Niederhofen wandte sich an den Vorsitzenden der Heimatpflege Leutkirch, Georg Zimmer. er schlug Gerhard Bernhard als künftigen Ortsheimatpfleger vor. Die Ortsverwaltung Herlazhofen nahm mit Ruth Groseker Kontakt auf, die sich bereit erklärte, das Amt für die Ortschaft Herlazhofen zu übernehmen. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle übergab in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Bestellungsurkunden.

Abfallgebühren werden gesenkt

„Wir werden nochmal günstiger bei den Abfallgebühren, das zeigt, was für gute Arbeit dort geleistet wird“, hat Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gesagt. So gelten ab 2015 folgende Abfallgebühren: 40 Liter-Gefäß 86,60 Euro (vorher 89,76 Euro), 60 Liter-Gefäß 103.95 (107,69 Euro), 80 Liter-Gefäß 120,69 Euro (126,17 Euro), 120 Liter Gefäß 159, 12 Euro (167, 72 Euro) uns 1100 Liter Gefäß 1329,59 Euro (1503,45 Euro). Die Gebühren beziehen sich auf 26 Leerungen im Jahr. (win)