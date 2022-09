Elf Geschichten über Superstar-Mütter

Die Lesung „Mama Superstar“ macht Halt in Leutkirch. Am Dienstag, 27. September, sind die Autorinnen des Buchs, Manik Chander und Melisa Manrique, um 19 Uhr im Cafe „Zimt und Zucker“, Lindenstraße 6 in Leutkirch, zu Gast.

„Migrant Mama“ – so bezeichnen die beiden ihre Mütter beziehungsweise zahlreiche Mütter, die ihre Kinder in einer fremden Kultur großgezogen haben und die als echte Alltagsheldinnen in ihrer neuen Heimat leben. Und sie erzählen Geschichten über diese Frauen in Form von elf Porträts über Mut, bedingungslose Liebe und kulturelle Vielfalt in ihrem Buch „Mama Superstar“.

„Dieses Buch zeigt starke Frauen und positive Geschichten von Migration, die von gelungener Integration erzählen und welche Bereicherung Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen für eine Gesellschaft sein können,“ so Dilsad Öz, Mitveranstalterin der Lesung. „Ich freue mich sehr auf die 90-minütige Lesung, weil Lebensgeschichten von migrierten Müttern Gehör finden und ein Perspektivwechsel auf das Leben stattfinden kann, um eigene Horizonte zu erweitern“, erzählt Maria Söllner, Integrationsbeauftragte der Stadt Leutkirch.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an die Lesung gibt es eine Signierstunde mit der Möglichkeit in Austausch zu kommen. Für bessere Planbarkeit wird um eine Anmeldung gebeten, E-Mail maria.soellner@leutkirch.de