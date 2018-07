Elektrofahrräder kommen super an

Seit Beginn dieser Woche können bei den Filialen der Leutkircher Bank und bei der Schwäbischen Zeitung kostenlos Elektrofahrräder ausgeliehen werden. Die Aktion im Rahmen der „WAVE-Tour“ kommt bestens an. Auch Alois Albrecht (Bild) aus Heggelbach hat eine Runde, eine große Runde über Ottmannshofen, Niederhofen, Mailand, Leutkirch und Heggelbach mit einem Rad gedreht. „Vor allem am Berg ist der Elektroantrieb eine gute Unterstützung“, sagte er, nachdem er am Donnerstag 90 Minuten lang unterwegs war. In zehn Jahren, so kann er sich vorstellen, wird er ein eigenen Elektrofahrrad haben: „Dann bis ich 70 Jahre alt“, sagte er lachend.

Die Aktion läuft noch bis einschließlich Freitag, 16. September. Die Firma Geyer aus Bad Wurzach stellt die Räder kostenlos zur Verfügung. (ri)