Eintrittskarten zu den Brettl-Spitzen zu gewinnen

Die Stars der Volkssängerrevue Brettl-Spitzen kommen am Sonntag, 28. August, von der Fernsehbühne des Bayerischen Rundfunks (BR) in die Festhalle in Leutkirch! Seien Sie dabei, wenn die Mitglieder der Brettl-Spitzen-Familie ein Event der Extraklasse liefern. Frei nach dem Motto „Dem Volk auf‘s Maul gschaut“ präsentieren die Künstlerinnen und Künstler aus der erfolgreichen Sendung rund um Jürgen Kirner ein Feuerwerk allerbester Unterhaltung aus deftigen Couplets, beflügelnden Wirtshausliedern und pointierter Satire. Das ist bayerisches Lebensgefühl pur: Traditionsbewusst, jung, heimatverbunden und mit einer unbändigen Spielfreude!