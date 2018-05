Zahlreiche Organisationen haben am Samstag vor dem Gänselieslbrunnen anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung unter dem Motto „Inklusion von Angang an“ auf sich aufmerksam gemacht. Sie informierten die Bevölkerung, welche Möglichkeiten es für Menschen mit einer Behinderung gibt.

Was bedeutet es, mit einer Behinderung oder mit einer Einschränkung leben zu müssen und welche Möglichkeiten bietet die Stadt Leutkirch? Dieser Frage konnte die Bevölkerung im Rahmen des Gleichstellungstags am Samstag vor dem Gänselieslbrunnen nicht nur nachgehen, sondern sie durfte anhand eines kleinen Parcours selber erfahren, wie es sich anfühlt, nicht gehen zu können oder sehbehindert zu sein.

So setzte sich Rainer Emmermacher, Mitglied des Sozialverbandes in einen Rollstuhl, um seine ganz persönliche Erfahrung mit dem fahrbaren Untersatz zu machen. „Für mich ist das absolut ungewohnt, da ich noch nie in die Lage gekommen bin, in einen Rollstuhl sitzen zu müssen. Die Fahrt über die Pflastersteine war schon ziemlich anstrengend“, so Emmermacher.

Selda Arslantkin, kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Ravensburg erklärte: „Ich finde es einfach toll, wie die Damen und Herren hier Öffentlichkeitsarbeit leisten. Sie kann man nur unterstützen. Mit der Möglichkeit, sich mal in einen Rollstuhl zu setzen oder mit einer Blindenbrille und einem Stock zu gehen, können Menschen ohne Behinderung nacherleben, was es bedeutet mit einer Einschränkung leben zu müssen“.

Otto Ziegler sprach sich als Vertreter des Stephanuswerkes in Isny für mehr barrierefreien Wohnraum aus: „Es gibt in allen Kommunen noch zu wenig bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum“, mahnte der Isnyer.