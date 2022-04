Einen Streich übel genommen hat ein 29-Jähriger in der Oberen Vorstadtstraße

Einen Streich übel genommen hat ein 29-jähriger Mann am frühen Sonntag in einer Gaststätte in der Oberen Vorstadtstraße.

Während der 29-Jährige an der Bar einschlief, bemalten weitere Gäste sein Gesicht, was den Schlafenden nach dem Aufwachen sehr verärgerte. In seiner Wut griff er herumschreiend nach einer Flasche und zerschlug mehrere Fenster der Gaststätte. Im Anschluss ging er davon und kam kurze Zeit darauf mit einem Messer zurück. Ein 55-jähriger Kneipenbesucher stellte sich dem 29-Jährigen laut Polizeibericht in den Weg und forderte ihn zum Gehen auf. Dieser hantierte vor dem Älteren mit dem Messer und ließ sich erst durch das Eingreifen weiterer Personen dazu bewegen, das Messer fallen zu lassen. Er flüchtete daraufhin. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Bedrohung gegen den 29-Jährigen.