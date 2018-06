Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden von rund 2000 Euro ist die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in der Zeppelinstraße in Leutkirch ereignete.

Ein 19-jähriger Opel-Fahrer war laut Polizeibericht vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf eine vor ihm stehende 52-jährige Citroen-Fahrerin aufgefahren. Diese wurde vom Rettungsdienst zu einem Arzt gebracht.