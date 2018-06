„Eine Summe, die enorm hilft“

„Es ist für uns eine super Starthilfe und hilft uns enorm“, sagt Ewald Kohler, Geschäftsführer der Stiftung Kinderchancen Allgäu, die jetzt seit genau einem Jahr besteht.

Am Mittwochabend beim wöchentlichen „Meeting“ des Rotary-Clubs Wangen Isny Leutkirch im Gasthof Mohren konnte er von Rotary-Präsident Dieter Neugebauer einen Scheck über 14 500 Euro entgegennehmen. „In ihrem Club“, lobte Kohler, „ist deutlich mehr Elan als bei der Fußball-Nationalmannschaft“. Einen ersten Scheck mit fast 10 000 Euro hatte er bereits Monate zuvor erhalten.

„Zwei Veranstaltungen waren es“, so Neugebauer, „die uns in den letzten zwölf Monaten diese Summe eingebracht haben.“ Zum einen das Benefiz-Golfturnier in Lindau im vergangenen Sommer und zum anderen der Benefizvortrag im April mit Persönlichkeitstrainer Jörg Löhr, bei dem eine Summe von 14 500 Euro zusammengekommen ist. Insgesamt also 24 500 Euro, mit der die Stiftung Kinderchancen Allgäu bedacht wurde, die sich zusammen mit der katholischen Kirche und der Caritas zum Ziel gemacht hat, Kinder aus benachteiligten Familienverhältnissen aus der Region zu fördern.

„Wir haben uns für dieses Projekt entschieden“, sagte Neugebauer bei der Scheckübergabe, „weil Kinder unsere Zukunft sind und gleichzeitig das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben.“ Er sei froh, dass die Rotary Wangen Isny Leutkirch Charity GbR jetzt helfen könne, Voraussetzungen zu schaffen, damit sich Kinder gut entwickeln. (cik)