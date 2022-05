„Heilung“ nennt die Künstlerin Ilona Maria Amann ihre Ausstellung von Papierarbeiten und Objekten, die vom 10. April bis 19. Juni in der Galluskapelle Winterberg in Leutkirch/Tautenhofen zu bestaunen sind. Dazu gibt es am Dienstag, 31. Mai, um 19 Uhr ein rund einstündiges Konzert mit dem Motto: „eine Stunde der Begegnung mit Kunst und Musik“, bei dem die Kunstwerke passend musikalisch vertont werden. Die Werke, Bilder, Papierarbeiten und Objekte der gebürtigen Leutkircherin Amann, die als freischaffende Künstlerin bei Regensburg lebt, werden von Emma und Bernd Geser aus Diepoldshofen/Leutkirch vertont. Mit Violine, Tuba, Euphonium und Gesang bringen sie die Bilder und Kunstwerke zum Klingen. Dass sich Musik und Kunst ergänzen zeigt der gelernte Metallblasinstrumentenbauer, Dirigent und Dozent zusammen mit seiner Frau, die als Musiklehrerin, Dirigentin freischaffende Musikerin und Pädagogin tätig ist. Dass und wie Kunstwerke die Betrachter berühren, beweist Ilona Amann seit vielen Jahren. Sie macht mit ihrer Kunst Unmerkliches sichtbar und baut so eine Brücke in die feinsinnliche Welt. Der Eintritt beim Konzert ist frei