Eine Saison voller Relegationsspiele

Neuer Trainer, fast unveränderte Mannschaft – so startet der FC Leutkirch in seine erste Saison in der Fußball-Landesliga. Das Erfolgsrezept soll lauten: die gute Aufstiegsstimmung bewahren. Schon vor dem ersten Landesliga-Spieltag wartet im WFV-Pokal ein echter Prüfstein.

Als Bruno Müller im Frühjahr sich dazu entschied, von Neukirch zum FC Leutkirch zu wechseln, da unterschrieb er einen Vertrag bei einem Bezirksligisten. Das Training übernommen hat er einige Wochen später aber bei einem Landesligisten. Vorgänger Patrick Straub schaffte mit dem FCL dank dreier erfolgreicher Relegationsspiele den erstmaligen – und dementsprechend euphorisch gefeierten – Aufstieg in der Vereinsgeschichte. „Soweit ok“, beschreibt Müller seine Gefühlslage angesichts der großen Aufgabe, der er sich Anfang Juli angenommen hat. Die Gelassenheit in seiner Stimme rührt nicht zuletzt daher, dass er nicht zum ersten Mal einen Landesligisten trainiert. Anfang des Jahrtausends war er schon einmal Coach des FV Rot-Weiß Weiler. Auch als Spieler für den SV Vogt hat Müller einst reichlich Erfahrung in der viertuntersten Liga gesammelt.

Beim FCL wird er in der kommenden Saison allerdings der einzige sein, der diese Erfahrung vorzuweisen hat. Aus dem Kader der letzten Saison hat keiner je so hoch gespielt, auch die Neuzugänge nicht. Zwei neue Spieler hat der FC Leutkirch verpflichtet. Von der TSG Bad Wurzach kommt der 21-jährige Offensivmann Sevki Ayne, zudem hat sich mit Thorben Rabe ein Torwart den Leutkirchern angeschlossen, der bei Center Parcs anfangen arbeiten wird und deshalb ins Allgäu gezogen ist. „Wir waren teilweise zu spät dran“, erklärt Müller die geringe Anzahl an Neuzugängen. Verantwortlich dafür sei natürlich auch die lange Relegation gewesen, viele Spieler hätten da schon ihrem Verein zugesagt gehabt. Egal. Denn der FCL hat mit Dennis Schwarz (zum FC Wangen) nur einen, wenn auch schmerzhaften Abgang zu verzeichnen.

Nachteile für die zweite Mannschaft

Das große Plus des FC Leutkirch in der kommenden Saison soll deshalb auch sein, dass die Mannschaft eingespielt ist. Und so ganz stimmt das mit den nur zwei Neuzugängen ja auch nicht, denn aus der eigenen zweiten Mannschaft sind nun dauerhaft Cafer Ay, Nikica Vojnovic und Jörg Bischoff zur ersten Mannschaft zu zählen, die alle in der vergangenen Saison schon in der Bezirksliga ihre Einsatzzeiten hatten. Was wiederum ein Problem werden wird, für den FCL II in der Kreisliga A III, der nur ganz knapp den Abstieg vermieden hat und weitere Abgänge verkraften muss – unter anderem den von Kapitän Thomas Kink und Außenverteidiger Klaus Kuchler. „Das wird schwierig, sagt der Patrick Straub, der Aufstiegstrainer, der jetzt Sportlicher Leiter beim FC Leutkirch ist. Seinem Nachfolger Müller wolle er gerne „Hilfestellung“ geben, sagt Straub. Ansonsten sieht er seine Hauptaufgabe darin, den Vorstand zu unterstützen, besonders Jochen Reischmann soll entlastet werden.

Was nimmt sich Straub für die neue Saison in der Landesliga vor? „Den Klassenerhalt schaffen“, lautet seine einfache Antwort. Dass das nicht einfach wird, ist ihm bewusst. Es werde eine Saison voller Relegationsspieler werden, erinnert Straub an das Niveau, das den Leutkirchern im Entscheidungsspiel gegen den SV Weingarten auf dem Platz entgegenstand. Es werde entscheidend sein, diese Einstellung dauerhaft zu halten. Alle müssten diese Leistung beim 2:0 nach Velängerung im Hinterkopf bewahren.

Auch Trainer Müller gibt den Klassenerhalt als Saisonziel aus. Die Vorbereitung sei nicht einfach, weil nach der anstrengenden Relegation eigentlich noch eher Regeneration gefragt sei. Einige Spieler seien zudem angeschlagen – alles Nachwehen aus den K.o.-Duellen. „Das hat Kraft gekostet“, sagt Müller Doch es könne nur funktionieren, wenn jeder „immer an die Kante geht“. Lange Zeit ist nicht mehr, sich vorzubereiten. Schon am 4. August geht es los mit der ersten Runde im WFV-Pokal. Gegner ist dann der künftige Ligakonkurrent FV Ravensburg II.