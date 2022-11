Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit unserem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm möchten wir das Publikum dieses Jahr am 26. November um 20 Uhr mit auf eine „Reise durch die Filmgeschichte“ nehmen.

Wir freuen uns, bekannte Melodien aus dem Disney-Klassiker „König der Löwen“ darzubieten und erleben gemeinsam spannende Momente bei der Filmmusik des Action-Klassikers „The Rock – Fels der Entscheidung“. Wir laden die Zuhörer ein, mit uns einen Ausflug zum „Weissen Rössl“ am Wolfgangsee zu unternehmen und tauchen mit „Der mit dem Wolf tanzt“ ein in die spannende Geschichte von John Dunbar im wilden Westen. Ein Trip in ferne Galaxien mit den Klängen aus „Star Wars“ darf natürlich auch nicht fehlen, sowie weitere fesselnde und unterhaltsame Stücke. Wir freuen uns darauf, Ihnen nach zwei entbehrungsreichen Jahren einen unvergesslichen Abend zu bieten.

Um möglichst vielen Menschen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit den Konzertbesuch zu ermöglichen, haben wir uns zudem entschieden, kein Eintrittsgeld zu erheben und stattdessen auf einen freiwilligen Spendenbeitrag zu setzen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.