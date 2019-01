Eine neue Generation übernimmt das Ruder

Auf den ersten Blick war es eine Feuerwehrhauptversammlung, wie jede andere auch. Nach einem Rückblick über Einsätze, gemeinschaftliche Unternehmungen und Übungen, kleinen Anekdoten aus dem Feuerwehralltag standen auch bei der der Feuerwehr Diepoldshofen Beförderungen und Ehrungen auf dme Programm. Dennoch war diesmal alles anders.

Denn im vergangenen Jahr hatte Abteilungskommandant Paul Schiele laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr angekündigt, dass er bei den 2019 nicht mehr für das Amt des Abteilungskommandanten zur Verfügung stehen würde. Er begründete diesen Schritt mit einem Satz: „Die Zeit ist reif, den Platz frei zu machen.“ So zog er sich denn auch in den Hintergrund zurück und überließ Stadtbrandmeister Michael Klotz und Ortsvorsteher Josef Mahler das Feld, um die Beförderungen und Ehrungen vorzunehmen.

Stefan Eisenbarth, Manuel Heine, Lars Mayer, Markus Miller, Marc Schiele, Simon Schindler und Florian Veser wurden zum Oberfeuerwehrmann und Thomas Rösch zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Den Rang des Hauptlöschmeisters erhielt Tobias Mösle. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst wurde an Stefan Fimpel, Stefan Huber, Florian Mayer und Thomas Rösch verliehen. Für 25 Jahre und damit mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen wurde Hermann Buchbinder ausgezeichnet. Mit der Bandschnalle in Silber der Stadt Leutkirch wurden Josef Gut und Bruno Sauter geehrt.

Ehrenzeichen in Gold

Das Ehrenzeichen in Gold der Stadt Leutkirch wurde im Anschluss einem sichtlich gerührten Paul Schiele verliehen, der sich mit seinem vorbildlichen Einsatz über die Maßen für die Feuerwehr verdient gemacht hat. Seit 20 Jahren ist er Abteilungskommandant, davor fünf Jahre stellvertretender Abteilungskommandant. 30 Jahre ist er Mitglied im Abteilungsausschuss. Er war und ist ein „Allrounder in allen Richtungen“, erklärte Stadtbrandmeister Klotz gemäß Pressetext in seiner Laudatio, „und ohne ihn kann man sich’s fast nicht vorstellen.“ So war Paul Schiele maßgeblich am Erhalt und Umbau des Gerätehauses beteiligt, unterstützte und trieb die Umstellung auf Alarmierung per SMS für die Feuerwehrkameraden voran, durfte mit dem ganzen Ort den Erhalt eines neuen Löschfahrzeuges feiern und hat sogar vor Jahren – weil eben keiner da war – einen Hydrantenplan von Diepoldshofen von Hand erstellt, um im Schadensfall gewappnet und schlagkräftig zu sein. Er ging auch persönlich in der Ortschaft von Tür zu Tür, um junge Männer für den Feuerwehrdienst zu gewinnen.

Auch Ortsvorsteher Josef Mahler bedankte sich für 18 Jahre gute Zusammenarbeit: „Ich habe nur ein kleines Präsent, denn bezahlen kann man diese Leistung nicht.“ Auch von seiner Mannschaft erhielt Paul Schiele noch ein Geschenk: eine Ballonfahrt für sich und seine Gattin mit dem Hinweis, dass es dabei noch die eine oder andere Überraschung geben würde.

Der Tagesordnungspunkt der Neuwahlen des Abteilungskommandanten sowie seines Stellvertreters rückte angesichts all dieser Ehrung für den noch amtierenden Paul Schiele fast in den Hintergrund des Abends. Durch die vorherige Verabschiedung von Josef Gut, Franz Heine, Johann Kathan, Bruno Sauter und Alfred Schiele aus dem aktiven Dienst blieben 25 Wahlbeteiligte, die in einer kurzen, aber einstimmigen Wahl Tobias Mösle zu ihrem neuen Abteilungskommandanten und Simon Schindler zu dessen neuem Stellvertreter wählten.