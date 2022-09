Eine harmonische Wanderwoche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe Leutkirch des SAV verbrachte herrliche Tage in Spinges auf 1100 Meter über dem Brixener Talkessel. Jeder Tag war ausgefüllt mit geführten Wanderungen und der Einkehr in urigen Berghütten.

Am Anreisetag wurde die Gruppe vom Hotel Senoner mit Kaffee und Kuchen empfangen. Anschließend folgte eine Dorfrunde mit Besichtigung der historischen Kapelle und Wanderung zum Spingeser Kreuz.

Der erste Wandertag ging ins Altfasstal. Am zweiten Tag ging es mit der Seilbahn auf das Hochplateau Stoana Mandl. Am dritten Tag stand die Rodenecker Alm auf dem Plan. Es mussten 1000 Höhenmeter mit dem Bus überwunden werden. Der vierte Tag war dem Apfelweg bei Natz vorbehalten. Auf dem Weg zum Kloster Neustift wurde in einem besonders schönen Weingut mit Blick ins Tal eingekehrt.

Im Hotel war Relaxen, Vergnügen und Geselligkeit angesagt. Abends gestalteten besonders kreative Mitglieder einen bunten Abend mit Gedichten, Sketchen, Soloauftritten, Gesang und Musik. Am Abreisetag schloss sich die Gruppe einer Stadtführung in der Bischofsstadt Brixen an. Eine rundum gelungene, unfallfreie, sonnenreiche und von allen gelobte Wanderwoche ging zur Freude der Organisatoren Birgit und Frieder Frick mit einer letzten Einkehr in Lähn/Tirol zu Ende.