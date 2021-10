Große Ehre für die „Blüh-Gemeinschaft“

Die landkreisweite Kampagne „Blühender Landkreis Ravensburg“ hat inzwischen einen Umfang erreicht, mit dem die Macher zu Beginn nicht gerechnet hätten: Annähernd 6000 Haushalte haben allein in diesem Jahr Saatgut bestellt und in ihren Gärten artenreiche und ökologisch wertvolle Blühflächen angelegt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit diesem Erfolg sei das Projekt für den „European Award for Ecological Gardening“ nominiert worden: Die Jury urteilte, die Blühkampagne zeichne sich dadurch aus, dass sie viele Menschen anregt, selbst in Sachen Nachhaltigkeit aktiv zu werden, und mit informativen Anleitungen, einem interessanten Rahmenprogramm und bei Bedarf auch individueller Beratung sei eine „Blüh-Gemeinschaft“ entstanden, die ihresgleichen suche.

„Auch wenn es am Ende nicht zum ersten Platz im Wettbewerb gereicht hat, freuen wir uns riesig darüber, dass unser Blühprojekt inzwischen sogar international wahrgenommen wird“, zeigte sich Peter Aulmann von der „Elobau-Stiftung“ begeistert. Moritz Ott vom Landschaftserhaltungsverband ergänzte: „Die Nominierung für den ,European Award for Ecological Gardening’ regt unsere Kreativität an – wir werden im nächsten Jahr neue Saatgutangebote machen und alle teilnehmenden und interessierten Haushalte durch das Gartenjahr begleiten.“

Die Auszeichung vergibt die internationale Bewegung „Natur im Garten“ in zweijährigem Rhythmus. Am 6. Oktober wurde der Preis auf der Insel Mainau in prominenter Runde verliehen (siehe Foto). Die Kampagne „Blühender Landkreis Ravensburg“ gibt es inzwischen seit drei Jahren. Sie hatte ihren Ursprung in Leutkirch und wurde vom Umweltkreis und der „Elobau-Stiftung“ ins Leben gerufen.