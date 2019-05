„Eine große Familie, in der erstaunlich wenig gemeckert wird“

„Die VHS Leutkirch ist – was die Zahl der Unterrichtsstunden angeht – im Geschäftsjahr 2018 von der Überhitzung in die Normalität zurückgekehrt“. Mit dieser Feststellung hat Karl-Anton Maucher, Leiter der Volkshochschule (VHS) Leutkirch, bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Bocksaal seinen Jahresbericht eingeleitet. Insgesamt habe die VHS im vergangenen Jahr 7169 Unterrichtsstunden abgehalten, zehn Prozent weniger als 2017. Im „absoluten Spitzenjahr 2016“ hingegen sei „zum ersten und einzigen Mal“ die Grenze von 8888 Unterrichtseinheiten (UE) überschritten worden, blickte Maucher zurück.

Auffallend sei, so der VHS-Leiter, dass die Zahl der Kurse und Veranstaltungen bei deutlich verringerter Stundenzahl leicht gestiegen sei. Mit Blick auf das Kundenverhalten heiße dies: „Es braucht eine Vielzahl von Veranstaltungen, die zum größeren Teil natürlich nicht ausgebucht sind, um in der Größenordnung einer großen kleinen VHS zu bleiben.“ Vermehrt nachgefragt würden kürzere Angebote, für zehn oder noch mehr Abende wolle man sich ungern binden.

Die höchsten Einbußen im Kursangebot finden sich im Fachbereich Sprachen, was Maucher „fast ausschließlich mit dem Wenigerwerden der Integrationskurse“ erklärt. Den schleichenden Abwärtstrend aufgehalten hätte man in den Bereichen Gesellschaft, Politik, Umwelt und Arbeit und Beruf. Der Fachbereich Gesundheit verzeichnete sogar ein leichtes Plus, während die Angebote im Bereich Kultur und Gestalten auf eher zurückhaltende Resonanz gestoßen seien. Erfreulich nannte es Maucher, dass die VHS Leutkirch 2018 insgesamt 3975 Menschen für ihre Themen interessieren konnte.

Trotz des Rückgangs hätten die Deutsch-Integrationskurse, „wichtigstes Thema der vergangenen Jahre“, die VHS auch 2018 stark beansprucht. Drei laufende Kurse mit insgesamt sechs Abschlussprüfungen und 63 Prüflingen seien zu Ende gebracht, drei neue Kurse vorbereitet und organisiert worden. Dabei lasse sich als aktuelle Tendenz wieder eine deutliche Zunahme von Kursteilnehmern aus dem europäischen Ausland beobachten: „Wir stellen in Leutkirch fest, dass sich Menschen vor allem aus Albanien, dem Kosovo, Bulgarien oder Rumänien in und um Leutkirch ansiedeln, die in Center Parcs (Niedriglohn)Jobs angenommen haben und nun bei der VHS nach einem Sprachkurs fragen“, berichtete Maucher.

Wichtiges finanzielles Standbein

„Deutsch-Integrationskurse sind und bleiben ein hartes Brot“, so sein Fazit. Sie seien aber auch ein wichtiges finanzielles Standbein, da sie die Volkshochschulen in den Genuss einer doppelten Förderung brächten: Es gebe Zuschüsse sowohl vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch Fördermittel vom Land Baden-Württemberg.

Mit einem Projekt zur Optimierung der Kundenansprache wolle man sich heuer um das Qualitäts-Management-Zertifikat bewerben, sagte Maucher. Dieses ist dann gültig für drei Jahre und wichtig, weil der VHS-Verband ab 2022 nur noch zertifizierte Volkshochschulen fördern will. „Für die VHS Leutkirch geht es also bei diesem Thema auch um knapp 50 000 Euro Landesförderung pro Jahr“, rechnete Maucher vor.

Was die Kulturarbeit der Volkshochschule angeht, so seien die Besucherzahlen bei den Konzerten und im Theater 2018 „auf ausbaufähigem Niveau einigermaßen stabil“ gewesen. Sehr zufrieden ist man mit dem Besuch der Jazz- und Kleinkunstabende. Beim Talk im Bock habe man das Programm auf fünf Veranstaltungen pro Jahr reduziert, will aber langfristiger und regelmäßiger im Voraus planen. Nach wie vor „recht gut“ laufen die Sonderprojekte Ballettschule und musikalische Sommerakademie – „Spezialitäten und Alleinstellungsmerkmale unserer VHS“, wie Maucher sagte. Rund 40 hoch begabte Musikstudenten würden auch heuer wieder im August in Leutkirch erwartet.

Erfreuliche Zahlen

Mit dem Dank an seine engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Vorstand unter dem Ersten Vorsitzenden Kurt Lillich und die Mitglieder insgesamt schloss Maucher seinen Geschäftsbericht. Die VHS Leutkirch sei „eine große Familie, in der erstaunlich wenig gemeckert wird“, meinte er anerkennend.

Erfreuliches konnte auch Berta Frey, Leiterin der VHS-Außenstelle Aitrach, berichten. Von den angebotenen 54 Kursen konnten zwar zehn mangels Nachfrage nicht abgehalten werden. Insgesamt jedoch verzeichnete man in Aitrach mit 678 Kursteilnehmern ein Plus von 171 Personen. Dauerbrenner waren einmal mehr Yoga-, Gesundheits- und Kochkurse, auch das neue Angebot mit vier Kulturveranstaltungen sei gut angenommen worden, sagte Berta Frey. Die Außenstelle Aichstetten, die derzeit von Mitarbeitern des Rathauses betreut wird, bot 22 Kurse an, vier davon mussten ausfallen, 150 Teilnehmer wurden gezählt. Die Kassenlage sei in beiden Außenstellen günstig, sagte Karl-Anton Maucher.

Seinen eigenen Kassenbericht verband Maucher mit dem Dank an die Stadt Leutkirch und den Gemeinderat. Aus dem städtischen Haushalt habe man 127 000 Euro an Zuschüssen erhalten und fühle sich „auskömmlich finanziert“. Insgesamt schloss die Gesamtrechnung für 2018 der VHS (Bildung und Kulturarbeit) mit Einnahmen von 568 019 Euro und Ausgaben von 542 901 Euro ab.

Das bedeutet ein Plus von 25 118 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Gut 130 000 Euro wurden ins Haushaltsjahr 2019 vorgetragen. Wie der Vorsitzende Kurt Lillich ergänzte, sei der städtische Zuschussrahmen 2018 nicht voll ausgeschöpft worden und die VHS wolle trotz höherer Personalkosten auch 2019 und 2020 Zuschüsse der Stadt von jeweils 130 000 Euro beantragen.

Unter dem Punkt Verschiedenes dankte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle den „Profis“ bei der VHS für ihre Arbeit und lobte insbesondere den Talk im Bock als „Marke“ für Leutkirch. Karl-Heinz Schweigert regte an, die Themen Artensterben und Klimaschutz im VHS-Programm stärker zu berücksichtigen und stieß damit auf offene Ohren: „Ein Auftrag, den wir in der VHS ernst nehmen wollen und sollen“, versprach Kurt Lillich.