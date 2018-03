Eine gelungene Kombination

Ein ein überzeugendes, ein geglücktes Wort/Musik-Experiment haben am Freitagabend die Besucher in der Malztenne der Brauerei Härle erlebt.

Seine Gedichte gehören ebenso zum intellektuellen Grundinventar des Bildungsbürgertums wie eine profunde Kenntnis von „Faust“-Zitaten: Rene Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (1875 – 1926). Der Feingeist nannte sich bald Rainer , weil seine Muse Lou-Andrea Salome diesen Namen männlicher als Rene fand. Das weiß nicht jeder.

Die Gedichte Rilkes dagegen, vor allem der „Panther“ („Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe/so müd geworden, das er nichts mehr hält“), sowie jene über Herbst und Vergänglichkeit, aber auch das „Karussell“ über den Jardin du Luxembourg („Und dann und wann ein weißer Elefant“) in Paris, sind Allgemeingut.

Raue Stimme, rauer Charme

Das kann man vom Werk des Thomas Alan Waits, obwohl er Welthits en masse verfasst hat, so unumwunden nicht behaupten. Der Kalifornier Waits ist als Singer/Songwriter der Protagonist mit der rauen Stimme und dem noch raueren Charme, ein Sonderfall, auch weil er sich „konsequent den Hörerwartungen eines breiten Publikums verweigert“ (so ein Nachschlagewerk).

Angesichts dieser Konstellation ist das Vorhaben der „Poem & Song Connexion“, einen Abend mit Werken von Waits und Rilke zu komponieren, nicht gerade alltäglich. Max Eichenauer, sowohl als Rezitator wie auch als Klarinettist ein feiner Führer durch Poesie und Noten, stellt früh die Grundsatzfrage und beantwortet sie auch sogleich: Wo sind die Schnittstellen zwischen den beiden? Hätten diese beiden heute noch etwas zu sagen?

Sie haben. Die Texte von Rilke und Waits wurden so fein miteinander verflochten, dass man oft nur an der Metrik merkte, was jetzt vom Lyrik-Halbgott und was vom Amerikaner ist. Weshalb leise Lyrik („Bin ich ein Falke?“) und bitterer Realismus („Romeo is bleeding“) sich abwechselten und die zartbittere Erkenntnis übrigblieb, dass auch Heilsboten ihre dunklen Seiten haben: „Eine jeder Engel ist schrecklich.“

Es war sehr leiser, ein auch sehr beeindruckender Abend an diesem Freitag, der die Empfindungen der zahlreichen Zuhörer zwischen verhaltener Resignation und leisem Realismus schweben ließ und den Protagonisten Max Eichenauer (Rezitation, Klarinette), Norbert Härtl (Gesang und Gitarre) und Josef Bichlmair (Blues-Zirther) genügend Raum für genügend viele Assoziationen verschaffte.

Das Trio erntete nach knapp zwei Stunden langanhaltenden und begeisterten Applaus. Waits und Rilke: Es war jenseits der ausgetretenen Lyrik-Pfade ein überzeugendes, ein geglücktes Wort/Musik-Experiment, bei dem niemand den „Panther“ vermisste und nur dann und wann ein weißer Elefant durch das Gedächtnis strich. Eine außergewöhnliche Kombination, ein außergewöhnliches Erlebnis.