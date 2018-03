Eine Frau tanzt sich zum Stuhl Petri

Die Päpstin ist ein Ballett nach Motiven des gleichnamigen Romans von Donna Woolfolk Cross. Die erfolgreiche Produktion der Würzburger Ballettdirektorin Anna Vita kommt am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr ans Theater in Kempten. Davor findet eine Einführung um 18.15 Uhr statt.

Für „Die Päpstin: Das Ballett“ hat Vita mit ihrer Compagnie eine neue Choreografie erarbeitet, die von der fiktionalen, im Mittelalter spielenden Geschichte der Johanna von Ingelheim inspiriert ist, geht aus der Pressemitteilung hervor. Der Roman „Die Päpstin“ von Donna Woolfolk Cross sei ein Bestseller, der auch auf der Filmleinwand und der Musicalbühne Erfolge feiere und dessen Thema längst zur Popgeschichte zähle.

Ausgangspunkt ist die Legende um Johanna von Ingelheim. Als Tochter eines Priesters eignet sie sich umfassendes Wissen an, um als Mann verkleidet in der Kirchenhierarchie aufzusteigen und schließlich als Johannes Anglicus in Rom zum Papst gewählt zu werden.

Mit ihrem Handlungsballett zeichne Anna Vita das Porträt einer Gesellschaft, die von Konventionen, überkommenen Rollenbildern und hierarchischen Strukturen geprägt ist und stelle so Bezüge zur Gegenwart her, heißt es. Die Musikauswahl spiegele den ästhetisch wie choreografisch zeitlosen Ansatz. Sie spannt einen Bogen von gregorianischen Gesängen über barocke Werke von Johann Sebastian Bach bis zu zeitgenössischen Chorwerken von Arvo Pärt oder avantgardistischen Klängen der Kultband Apocalyptica.