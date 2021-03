Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.40 Uhr im Kreisverkehr in der Zeppelinstraße in Leutkirch entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, hat eine 36-jährige Ford-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisel den BMW eines 65-Jährigen übersehen. Beide Fahrer seien bei dem Zusammenstoß unverletzt geblieben.

Der Ford sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.