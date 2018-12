Eine Abteilungsfeuerwehr erfindet sich neu

„Letztes Jahr um diese Zeit war mein Ziel, in der Feuerwehr in Zukunft etwas kürzer zu treten“, sagte Willi Münz, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Leutkirch, zu Beginn der Hauptversammlung der Abteilung Winterstetten, „doch das Schicksal hatte anscheinend etwas dagegen“. Anstatt sich langsam in den Feuerwehrruhestand zu begeben, hat der inzwischen 59-Jährige im Frühjahr 2018 die Führung der Abteilung Winterstetten übernommen. Zu einer Zeit, in der es große Zweifel am Fortbestehen der kleinen Abteilung gab. Der damalige Kommandant Daniel Hege musste sein Amt aus Zeitgründen aufgeben, ein Nachfolger war nicht in Sicht. Die ziemlich ausweglose Situation war auch in der Mannschaft spürbar, heißt es in einer Mitteilung zur Versammlung.

Ein Aus einer Abteilung sei für Stadtbrandmeister Michael Klotz und seine Stellvertreter Martin Waizenegger und Willi Münz keine Option, weshalb sie die Angelegenheit zur Chefsache erklärt und lange mit der Abteilung beraten hätten, wie es weiter gehen könne.

Im Frühjahr 2018 wurde dann Willi Münz zum neuen Abteilungskommandanten gewählt. Er leite die Abteilungsfeuerwehr nun mit viel Sachverstand und Herzblut. Außerdem konnten mit der Werbeaktion „pro Feuerwehr“ acht neue Anwärter geworben werden, die Mannschaftsstärke erhöhte sich 2018 von achtzehn auf sechsundzwanzig, und mit Energie und Wissensdurst brachten die Neuen nicht nur frischen Wind, sie seien gleichzeitig Antrieb für die „alten Hasen“, selbst wieder mehr Freude an den Übungen zu haben.

Davon inspiriert nahm eine Gruppe der Abteilung Winterstetten im Juli 2018 zum ersten Mal seit Jahren wieder beim Staffellauf der Feuerwehren teil, und konnte mit einem dritten Platz gleich einen Pokal mit nach Hause bringen. „Besser kann Motivation kaum sein“, heißt es im Pressetext.

Unter den neuen Anwärtern ist auch der Ortsvorsteher Stefan Michaelis. In seinem Grußwort erklärte er, die ursprünglich widrigen Umstände hätten 2018 im Nachhinein für die Feuerwehr Winterstetten und den gesamten Ort zu einem erfolgreichen Jahr gemacht.