Einbruchserie in Gartenhäuser

In insgesamt fünf Gartenhäuser ist ein Unbekannter vermutlich in der Nacht zum Donnerstag zwischen der Bahnlinie und einem Holzfachmarkt an der Storchenstraße gewaltsam eingedrungen, hat jedoch laut Polizeibericht nichts entwendet. Vermutlich hat der Unbekannte auch im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag ein Gartenhaus sowie einen Geräteschuppen in der Kleingartenanlage zwischen den Bahngleisen und der Seilerstraße aufgebrochen. Auch in diesem Fall erbeutete der Einbrecher nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.