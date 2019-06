Einbruch missglückt

Der Eigentümer eines Wohngebäudes in der Dorfstraße hat am Mittwoch der Polizei in Leutkirch mitgeteilt, dass im Zeitraum von Samstag bis Dienstag offensichtlich versucht wurde, in das Gebäude einzubrechen. Laut Polizeibericht entfernten Unbekannte an den Fenstern des Erdgeschosses die Insektenschutzgitter und versuchten, die Fenstergriffe der in Kippstellung befindlichen Fenster zu drehen. Dies missglückte aufgrund des vorhandenen Einbruchsschutzes.Um Hinweise zu dem Vorfall bittet die Polizei Leutkirch, Telefon 07561/84880.