Einbruch in Schülerbetreuung

Ein Unbekannter hat sich nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 6.45 Uhr im Seelhausweg am dortigen Anbau der Schule gewaltsam Zutritt ins Innere verschafft und durchsuchte die Räume vermutlich nach Bargeld.

Ohne Diebesgut verließ er über die Feuertreppe das Gebäude und konnte hierbei von einer Zeugin beobachtet werden, so die Polizei. Diese beschrieb den Unbekannten wie folgt: 160 bis 165 cm groß, dunkle Haare, trug schwarze Schuhe mit weißen Streifen, hatte eine Jeanshose und eine beigefarbene Jacke an. Zeugen, werden gebeten, die Polizei in Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu informieren.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu informieren. Einklappen Ausklappen