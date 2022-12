Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte in der Memminger Straße eingebrochen und hatten es auf Bargeld abgesehen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gastraum, brachen dort einen Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Personen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Memminger Straße/Viehmarktplatz gemacht haben, werden geben, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.