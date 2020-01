Einbrecher will in Leutkircher Waffengeschäft eindringen

Nach einem versuchten Einbruch in ein Leutkircher Geschäft, in dem auch Waffen verkauft werden suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 11.10 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Kornhausstraße aufzuschneiden, heißt es im Polizeibericht. Das gelang dem Einbrecher nicht, da Sicherheitsglas eingebaut ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 700 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07561 / 84880.