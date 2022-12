Einbrecher stiehlt 1400 Euro Bargeld aus Wohnhaus

Eingebrochen ist ein noch Unbekannter am Freitag in ein Wohnhaus in Adrazhofen. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 16 und 19.30 Uhr hebelte der Täter demnach die rückwärtige Terrassentür eines Wohnhauses in der Waldstraße auf. Anschließend durchsuchte er mehrere Schubladen und entwendete aus dem Schlafzimmer Bargeld in Höhe von etwa 1400 Euro.

Das Polizeirevier Leutkirch nimmt Hinweise von Zeugen und Anwohnern, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Telefon 07561/84880 entgegen.