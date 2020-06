Einbrecher scheitert am Vorhängeschloss

Gescheitert ist ein Einbruchsversuch in die Leutkircher Tierauffangstation. Das berichtet die Polizei.

In der Nacht zum Samstag wollte demnach ein bislang unbekannter Täter in die Tierauffangstation Leutkirch im Unterzeiler Weg einbrechen. Die Person versuchte, das Vorhängeschloss für den Zugang zum Katzengehege aufzubrechen, was ihm aber nicht gelang. Auch nach dem Durchtrennen eines Sicherheitsbügels ließ sich die Tür nicht öffnen.

Möglicherweise hatte es der unbekannte Täter auf die Spendenkasse abgesehen, die sichtbar auf der Innenseite der Tür des Geheges angebracht ist.