Einbrecher klettert auf Dach – Polizeihubschrauber im Einsatz

Einen Einbruch hat es in der Nacht auf Donnerstag um kurz vor zwei Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in den Leutkircher Bahnhofsarkaden gegeben. Die Polizei nahm noch vor Ort einen mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Das teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Anfrage von Schwäbische.de mit. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Hubschrauber kreist über der Stadt

Mehrere Stunden lang waren in der Nacht auf Donnerstag in vielen Teilen der Leutkircher Kernstadt Geräusche eines Helikopters zu vernehmen. Dieser diente den Polizisten offenbar dabei, das Gebiet um die Bahnhofsarkaden auszuleuchten. Als die Polizei gerufen wurde, bestand nach Angaben der Sprecherin der Verdacht, dass sich Täter noch im Gebäude befinden. Der vorläufig festgenommene Mann sei zwischenzeitlich auch auf das Dach des Gebäudes geklettert.

Weitere Informationen in Kürze auf Schwäbische.de