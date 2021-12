Einbrecher durchsucht Einfamilienhaus

Ein Einbruch hat sich am vergangenen Wochenende im Leutkircher Zeisigweg ereignet.

Eine bislang unbekannte Person gelangte laut Polizei auf nicht bekannte Weise in ein Einfamilienhaus. Nach dem Einsteigen deaktivierte diese zunächst die Hauptsicherung, betrat offene Kellerräume und durchsuchte einen in der Garage abgestellten Pkw. Der Versuch, eine verschlossene Kellertür aufzuhebeln, misslang. Im Anschluss verließ der oder die Unbekannte das Haus ohne Beute durch eine Kellertür in den Garten.

Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fall mit weiteren Einbrüchen rund um die Wilhelmshöhe in Zusammenhang steht und bittet unter Telefon 07561/84880 um sachdienliche Hinweise.