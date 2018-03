Einbrüche in Kindergärten und Gemeindetreff

Insgesamt fünf Einbrüche in Kindergärten und einen Kultur- und Gemeindetreff gehen auf das Konto eines Täters, der in der Nacht zum Dienstag in Leutkirch unterwegs war.

Der Einbrecher, der es vermutlich auf Bargeld abgesehen hatte, richtete bei seinem brachialen Vorgehen einen Sachschaden von insgesamt über 3000 Euro an. Das berichtet die Polizei. In vier Fällen war der Unbekannte durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster, in einem Fall über eine aufgebrochene Tür in die jeweiligen Gebäude eingedrungen.

Personen, die in der Goethestraße, im Zeisigweg sowie in der Straße „Zur Dorfschule“ und in der Moorbadstraße in Herlazhofen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Täter geben können, der vermutlich mit einem Auto unterwegs war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.