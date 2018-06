Am zweiten Maiwochenende ist es wieder soweit. Der kleine Glashüttenweiler Schmidsfelden am Fuß der Adelegg wird sich für zwei Tage in einen breiten Marktplatz verwandeln. Mehr als 50 Kunsthandwerker haben ihre Teilnahme zugesagt.

In der Glashütte dürfen Kinder beim Glasmacher ihre eigene Durstkugel blasen oder ein Glasherz gießen und ihm bei seiner „heißen Arbeit“ zuschauen. Am Tiffany-Stand können die Kleinen einen Spiegel oder einen Bilderrahmen mit Glasstückchen verzieren. Im Zentrum der Veranstaltung stehen traditionell die Aktivitäten der Glasmacherkunst in der historischen Glashütte.

Stefan Michaelis, Beate Wirth und andere Glaskünstler führen vor, wie man Glasgefäße und Kugeln aus dem Glasofen zaubert, und im Oberhaus kann die Glasperlenherstellung von Gabi Hummel bewundert werden. Wer sich für die Geschichte der Glasmacher in der Adelegg interessiert, ist in das Glasmuseum eingeladen, wo man sich an einem Modell über die Landschaft und die Standorte ehemaliger Glashütten informieren kann. Zahlreiche Helfer sorgen für die Organisation des Markttreibens, zu dem wieder mehrere Tausend Besucher erwartet werden.

Von Schmidsfelden sind aber auch bei gutem Wetter herrliche Ausflüge und Wanderungen ins Eschachtal und auf die Höhen der Adelegg möglich. An beiden Tagen erwartet der Kasper zudem seine kleinen und großen Gäste mit einer Aufführung im Glasmagazin.

Auch die Historie kommt für Interessierte im Museum nicht zu kurz. Dort kann man einer Klöpplerin über die Schulter schauen und verfolgen, wie feine Spitzendeckchen und Tischdecken hergestellt werden.

Im zweiten Stock des Museums findet an beiden Tagen ein spontanes Musikantentreffen unter der Leitung von Rolf Märkli statt. Jeder, der gerne Musik macht, kann mitwirken. Regionale Lebensmittel, Kräuter und Pflanzen stehen außerdem bereit, für Essen und Trinken ist nach Angaben der Veranstalter bestens gesorgt. So werden frische Allgäuer Kässpätzle oder Geschnetzeltes, mit Salat, kredenzt. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten.

Das Markttreiben in Leutkirch-Schmidsfelden beginnt am Samstag, 9. Mai, um 10 Uhr und am Sonntag, 10.Mai, um 11 Uhr. An beiden Tagen endet die Veranstaltung um 18 Uhr.

Infos gibt es im Internet unter

www.schmidsfelden.net