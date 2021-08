Ein Wochenende rund um Brettspiele im katholischen Gemeindehaus in Leutkirch

Das Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz (KiFaZ) nimmt an der Aktion „Stadt-Land-Spielt“ teil und öffnet das Gemeindehaus für ein ganzes Wochenende (11./12. September). Bei „Stadt-Land-Spielt!“ dreht sich alles um Gesellschaftsspiele. Familien, Kinder, Jugendliche und Spielbegeisterte sind herzlich eingeladen, Spiele aller Art in freundlicher Umgebung nach Herzenslust und ohne Zeitdruck auszuprobieren. Die Organisatoren dieser Aktion suchen jedes Jahr nach Kooperationspartnern in ganz Deutschland, um die Brettspielkultur aufrecht zu erhalten. Bereits im vergangenen Jahr nahm das KiFaZ daran teil, allerdings nur als „Ausleihe“. Dieses Jahr, will das Team richtig mit machen.

„Wir haben ein passendes Hygienekonzept, welches wir immer aktualisieren und darüber auf unserer Homepage informieren“, sagt Claudia Wahl, Angebots- und Ehrenamtsentwicklerin des Kinder- und Familienzentrums, in einer Pressemitteilung. Auch wenn die Corona-Zahlen gerade wieder steigen, so ist das Team des St. Vincenz optimistisch, dass alles wie geplant stattfinden kann. „Es gibt viele Spiele, ein motiviertes Team aus Ehrenamtlichen und auch eine kleine Spielralley ist geplant. Wir hoffen auf ein tolles Wochenende mit vielen Teilnehmern.“ Unterstützt wird die Aktion von Demokratie Leben.