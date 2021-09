Ein wandernder Teppich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zur diesjährigen Interkulturellen Woche wird der Leutkircher Religionsteppich öffentlich ausgestellt. Im vergangenen Jahr war die Aktionswoche zum Anlass genommen worden für eine Kundgebung zu religiöser Vielfalt. Im Anschluss an diese Kundgebung hinterließen die Teilnehmenden ihre Gedanken zum Thema auf einer langen Papierbahn, die quer über den Gänsbühl ausgerollt war. Kindergärten steuerten selbst gemalte Plakate bei – so entstand der fast 12 Meter lange Religionsteppich.

Dieser wird nun bei mehreren religiösen Gemeinden zu Gast sein. Den Auftakt macht die Moschee in der Ottmannshofer Straße. Hier hängt der Teppich im Gebetsraum an der Wand und kann jederzeit besichtigt werden. Zum bundesweiten Tag der offenen Moschee am 3. Oktober werden auch Moscheeführungen angeboten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Ende Oktober wird der Religionsteppich dann in die evangelische Dreifaltigkeitskirche wandern. Anschließend wird er im katholischen Gemeindehaus ausgestellt. Die genauen Orte und Zeiten werden öffentlich bekannt gegeben.

„Ich freue mich sehr, dass die Wanderausstellung unser diesjähriges Programm zur Interkulturellen Woche bereichert“ sagt die städtische Integrationsbeauftragte Maria Söllner. Gemeinsam mit Vertretern der beiden Kirchengemeinden und der Moschee hat sie den Religionsteppich aufgehängt und lädt herzlich dazu ein, sich selbst ein Bild davon zu machen.