Ein „visuell atemberaubender Trip“

Der mit vielen Auszeichnungen prämierte Naturfotograf Norbert Rosing kommt am Freitag, 6. November, mit seiner Audiovisionsschau „USA – The West“ in die Leutkircher Festhalle. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet unter bewährten Hygiene- und Abstandsregeln statt, die Plätze sind daher begrenzt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Touristinfo und unter www.tickets.schwaebische.de.

Der Naturfotograf Norbert Rosing (“Im Reich der Eisbären“) macht laut Pressemitteilung der Volkshochschule Leutkirch seit Jahrzehnten mit internationalen Preisen und weltweit bekannten Bildveröffentlichungen unter anderem bei GEO und National Geographic auf sich aufmerksam. ARD, ZDF und andere TV-Sender porträtierten den Wahl-Münchner in Sendungen, seine Multivisions-Vorträge über das Leben in der Arktis und über die wilde Natur in Deutschland sahen Tausende Zuschauer. Vom Bundesumweltminister wurde Rosing zum „UN-Dekade-Botschafter für die Artenvielfalt“ berufen.

In Leutkirch zeige er einen visuell atemberaubenden Trip durch wilde Welten der Nationalparks bis hin zu den glitzernden Fantasiewelten der Städte und des Konsums.