Ein Torschuss ist für Leutkirch zu wenig

Kein guter Start für den FC Leutkirch in die erste Fußball-Landesligasaison. Die Mannschaft von Trainer Bruno Müller unterlag beim TSV Straßberg mit 0:3. In 90 Minuten schossen die Allgäuer nur einmal aufs Tor.

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams ab. Nach zehn Minuten hatte die Straßberger die erste große Möglichkeit: Nach schönem Pass in die Spitze stand Daniel Holzmann alleine vor Gästekeeper Paul Brünz, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Die Gastgeber nahmen das Ruder mehr und mehr in die Hand und setzten Leutkirch unter Druck – obwohl Steffen Plaumann bereits nach 16 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Nach einer guten halben Stunde hatte Straßberg erneut eine gute Torchance. Christoph Müller setzte sich über außen gut durch und passte den Ball auf Sven Heckendorf. Dieser setzte in aussichtsreicher Position den Ball neben das Tor. Kurz darauf gab es Elfmeter für Straßberg. Daniel Holzmann wurde nach einer Einzelaktion gefoult. Den Strafstoß verwandelte Franz Hahn souverän (35.). Straßberg war jetzt richtig gut im Spiel und traf fünf Minuten später erneut. Nach einem Ballgewinn von Kapitän Marc-Philipp Kleiner musste Sascha Wissenbach am Ende nur noch den Fuß hinhalten und zum 2:0 einschieben. Die Gäste aus Leutkirch hatten unterdessen im ersten Durchgang keine einzige Torchance.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Straßberg die Partie. Leutkirch hatte nicht die Mittel, um den Gastgeber wirklich unter Druck zu setzen. Nach 61 Minuten hatten die Gäste ihren ersten Abschluss, dieser flog aber einen Meter am Tor vorbei. Es blieb der einzige. In der 68. Minute war es auf Seiten des TSV erneut Sven Heckendorf, der aus kurzer Distanz am FCL-Torhüter Paul Brünz scheiterte. Zwei Minuten vor dem Ende zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Hahn trat wieder an und verwandelte zum 3:0-Endstand

Straßbergs Trainer Oliver Pfaff war zufrieden: „Wir haben schon früh einen guten Rhythmus gefunden. Die Vorbereitung lief super, was das Spiel gegen Leutkirch auch bestätigt hat. Die Gäste hatten keine zwingende Chance, somit geht unser Sieg absolut in Ordnung, wir hätten auch noch höher gewinnen können.“