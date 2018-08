Ein Tag im Zeichen der Mobilität

Einen Fahr- und Unfallsimulator testen, sich über Elektrofahrzeuge informieren oder sein Fahrrad durchchecken lassen – unter anderem das erwartet Besucher der Innenstadt beim ersten Leutkircher Mobilitätstag am Samstag, 22. September. Einer der Höhepunkte: 25 Teilnehmer der „Wave-Tour“, einer E-Mobilitätsrallye, legen gegen 11 Uhr einen Zwischenstopp in Leutkirch ein. Veranstalter des Mobilitätstages ist das Energiebündnis.

„Wir wollen ein möglichst breites Publikum ansprechen“, sagt Berthold König, Geschäftsführer des Leutkircher Energiebündnisses, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Deshalb soll von 9.30 Uhr bis zirka 16 Uhr ein umfangreiches Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt werden.

Viele Programmpunkte

Dazu zählt ein Fahr- und Unfallsimulator. Dazu zählt ein Fahrrad-Check. Dazu zählt ein Informationsstand zum öffentlichen Personennahverkehr. Dazu zählt eine Showbühne auf der etwa eine Band, eine Tanzgruppe sowie eine Einradgruppe auftreten. Dazu zählen Aktionen für Kinder wie ein Bobby-Car-Wettbewerb. Und dazu zählen Stationen für Senioren bei denen beispielsweise Rollatoren vorgestellt werden.

Ein weiterer, wesentlicher Teil der Angebote dreht sich um das Thema Elektromobilität. Verschiedene Firmen wollen ihre Modelle in der Innenstadt vorstellen. Auch E-Nutzfahrzeuge spielen – wie Berthold König erklärt – am 22. September eine Rolle. Ausgangspunkt für den Mobilitätstag sei allerdings der angekündigte Zwischenstopp von E-Fahrzeugen im Rahmen der „Wave-Tour-2018“ gewesen. Das Event soll laut Veranstalter unter anderem zeigen, dass E-Mobilität alltagstauglich ist. Teams aus verschiedenen Ländern nehmen teil. Sie legen in neun Tagen eine Strecke von rund 1600 Kilometern zurück. Beim Zwischenstopp in Leutkirch stehen die Beteiligten für Gespräche zur Verfügung. Bereits 2011 waren Teilnehmer an der „Wave-Tour“ in der Innenstadt eingekehrt.