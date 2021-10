Ein Tag der Begegnung für alle um die St. Martinskirche

Endlich wieder einander begegnen, dazu etwas trinken, essen und mehr über wichtige Themen erfahren. Darum soll es am Begegnungstag der katholischen Kirchendgemeinde St. Martin am 10. Oktober gehen. Die Idee für einen solchen Tag kam von mehreren Seiten und Pfarrer Erzberger freut sich nun über die Umsetzung: „Neben der Begegnung ist uns am diesem Tag auch der Dank für das gute Miteinander in der Kirchengemeinde wichtig“, so Erzberger.

Ein Team um Pastoralreferent Benjamin Sigg hat den Begegnungstag rund um die St. Martinskirche geplant. Nach einem Festgottesdienst um 10.15 Uhr in St. Martin und einer Kinderkirche im Gemeindehaus gibt es rund um die St. Martinskirche Orte der Begegnung. Im Bischof-Moser-Haus stellt sich der „Weltladen“ vor und dort wird auch fürs leibliche Wohl in Form eines Frühstücks gesorgt. Das Chillix feiert seinen lang ersehnten Tag der offenen Tür in den neuen Räumen. Dort gibt es neben einem Minizeltlager dann auch Mittagessen.

Besucher können Preise am Dankesrad gewinnen

Kuchen im Alten Kloster von Möhrchen und Co, ein Escape-Room im Jugendreferat und „Talk am Stehtisch“ entlang der Kirchenmauer vervollständigen den Begegnungstag. Außerdem stellen einige Frauen aus dem Kirchengemeinderat Themen des synodalen Weges vor. An den Stehtischen sind die Themen Engagemententwicklung, Wohnrauminitiative, Weltkirche, Demokratie und den geplanten Neubau des Gemeinde- und Familienzentrums vertreten. Der Tag endet mit einer musikalischen Andacht um 14 Uhr zwischen Pfarrhaus und Kirche.

„Das Hygienekonzept steht, die Helfer sind eingeteilt. Jetzt brauchen wir nur noch Sonne und viele Besucher. Wir freuen uns über jeden der kommt. Egal ob gleich von Anfang an, oder erst zum Kuchen am Mittag“, so Claudia Wahl, Angebots- und Ehrenamtsentwicklerin. Weiter erzählt sie, dass sie allen Danke sagen möchte, welche die Kirchengemeinde unterstützen. Claudia Wahl steht an diesem Tag an einem Dankesrad für Ehrenamtliche, an dem man Preise gewinnen kann. Dabei gehe es um jedes einzelne Ehrenamt. Vom Kirchengemeinderatsmitglied bis hin zum Helfer bei Aktionen und Angeboten.