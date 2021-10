Ein starker Partnerschaftsverein überwindet die Pandemie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eines wurde bei der Jahreshauptversammlung des Partnerschaftsvereins am Dienstagabend im „Rad“ mehr als deutlich: Der enge Zusammenhalt bei den zahlreich anwesenden, aktiven Mitgliedern hat die schwierige Corona-Zeit 2020/21 gut überstanden und sorgt für begründeten Optimismus bei den zukünftig geplanten Aktionen. Wesentlich zu dieser guten Stimmung im Saal trugen wie gewohnt die Vorsitzende Susanne Joser-Schmidt und ihre Stellvertreterin Sonja Ganter bei, die einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt wurden. Bestens von ihnen vorbereitet hatte Hans-Jörg Henle wie gewohnt keine Probleme, die Positionen im Vorstand und in den Beiräten mit einhelligen Voten zügig zu besetzen. Der Oberbürgermeister dankte in seinem launigen Grußwort „allen im Verein, die mit Herzblut für die Sache brennen, für ein friedliches Zusammenleben in Europa. Auch wenn viele 2020 arg gebeutelt wurden, die Partnerschaft wird über alle Gruppen hinweg weiter funktionieren“.

Diese positive Prognose wurde zudem in den mit anschaulichen Bildern bereicherten Rückblicken eindrucksvoll bekräftigt: War das Jahr 2019 noch „normal“ mit zahlreichen Terminen gespickt (wie Schüleraustausch, Fahrten und Feste, Internationaler Jugendtreff, Kinoabende), mussten diese 2020 so gut wie auf Null zurückgefahren werden. Über persönliche Kontakte, Video-Konferenzen, das Internet, Briefe und Telefon blieben aber die freundschaftlichen Brücken bestehen und schon in diesem Jahr erlaubte der Virus erste Aktionen, wie der Jugendtreff im Sommer. Im kommenden Jahr soll dann das 40jährige Bestehen der Partnerschaft mit den südfranzösischen Städten gefeiert werden.

Bei den Wahlen wurde eine zukunftssichernde Verjüngung in Vorstand und Beiräten erreicht. Die Wahlergebnisse:

Vorstand: Vorsitzende Susanne-Joser Schmidt, 1. Stellv. Sonja Ganter, 2. Stellv. Hannelore Cariot, 3. Stellv. Patrizio Belfiore, Kassier Ingrid Buder, Schriftführer Heike Ries, stv. Schriftführer Daniel Gallasch, Vertreter der Musikvereine Alfred Sipple, Vertreter der Sportvereine Carolin Hierlemann, Vertreter der frz. Sprache Monika Ruetz und Vertreter der ital. Sprache Gianluca Ciulli.

Französischer Beirat: Elfriede Rauscher, Christine Abele-Aicher, Andrea Schramm, Charlotte Engl, Rolf Waldvogel, Sylvie Hofstetter, Christian Volz, Nadine Guglielmetti-Weiss, Daniel Höge und Monika Fink.

Italienischer Beirat: Christian Martin, Pacilli Anna Maria, Ingrid Göser, Markus Härle, Franz Hengge, Elisabeth Hösch, Annarita Pelleriti, Eveline Roth, Mario Belfiore und Jacqueline Zenker.