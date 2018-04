Ein Stück Sozialgeschichte wird lebendig

Ein Stück Leutkircher Sozialgeschichte ist vor dem Vergessen bewahrt, ein ganz besonderes Gebäude vor dem Verfall gerettet worden: Diese Eindrücke vor allem hat der Tag der offenen Tür im Leprosenhaus den vielen Besuchern vermittelt. Mehr als 100 Interessierte ließen sich am Samstag durch das von der Heimatpflege aufwendig sanierte Haus an der Memminger Straße führen und erfuhren dabei so manches interessante Detail zu Architektur, Geschichte und künftiger Nutzung.

„Viel Staub wurde geschluckt, viele helfende Hände haben gegraben, viele Mitglieder waren immer da, wenn etwas zu tun war.“ So fasste Michael Waizenegger, Vorsitzender der Heimatpflege Leutkirch, das Engagement des Vereins in den vergangenen Jahren zusammen. Doch nicht nur dies: „Ein Gesamtinvest von 220 000 Euro“ sei von Seiten des Vereins nötig gewesen, um das Projekt Leprosenhaus zu stemmen. Waizeneggers Dank galt deshalb vor allem den Mitgliedern der Heimatpflege, aber auch den beteiligten Firmen und der Stadt Leutkirch für die stets „problemlose Zusammenarbeit“.

Beeindruckt vom „tollen ehrenamtlichen Engagement“ der Vereinsmitglieder zeigte sich auch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Damit bleibe nicht nur ein wichtiges Stück Leutkircher Sozialgeschichte erhalten. Das Haus, das samt St. Leonhardskapelle (1818 abgerissen) und dazugehörigem Friedhof bereits auf dem Merian-Stich von 1642 zu sehen ist, sei auch für kommende Generationen gesichert.

Es hätte auch ganz anders kommen können: Im Jahr 2006 noch drohte der Abriss, das Leprosenhaus war nach den verschiedensten Nutzungen, An- und Umbauten verwohnt, marode und voller Unrat. Für einen symbolischen Preis von einem Euro erwarb die Heimatpflege das Objekt schließlich 2010 in Erbpacht und machte sich an die Arbeit. „Wenn man mich vor 25 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, ,reißt das Zeug ab’. Zum Glück hat man mich nicht gefragt“, bekannte der Aitracher Bürgermeister Thomas Kellenberger am Samstag schmunzelnd. So konnte er als Vertreter der Leader-Region Württembergisches Allgäu nun eine Tafel überreichen, die das Leprosenhaus als Projekt der Europäischen Union zur Stärkung des ländlichen Raums ausweist. Knapp 30 000 Euro sollen als EU-Fördermittel aus dem Leader-Programm fließen, sicherte Kellenberger zu.

Architektonische und bautechnische Details

Bei Führungen zu drei Themenschwerpunkten nahmen die Besucher das Leprosenhaus selbst in Augenschein. Jürgen Waizenegger, Architekt und Bauleiter während der Sanierung, informierte über architektonische und bautechnische Details. Besonders interessant: der liegende, frei tragende Dachstuhl, „etwas ganz Einmaliges für diese Zeit“, wie fachkundige Besucher feststellten. Oder die Raumhöhe – für ein Siechen- und Armenhaus ebenfalls außergewöhnlich.

Marc Brandner stellte die Otl-Aicher-Ausstellung vor, die im vergangenen Jahr im Heimatmuseum zu sehen war. Nun hat sie im Dachgeschoss des Leprosenhauses eine dauerhafte Bleibe gefunden und soll allen Interessierten auf Anfrage zugänglich sein. Welch schwierige Lebensbedingungen Leprakranke im ausgehenden Mittelalter hatten, machte Manfred Thierer deutlich. Ausgegrenzt aus der Gesellschaft, außerhalb der Stadtgrenzen untergebracht, lebten die Aussätzigen oft jahrzehntelang mehr schlecht als recht – eine isolierte Gemeinschaft.

Aus der Geschichte in die Gegenwart: Bei herrlichem Sommerwetter unterhielt die Stangenbohnen-Partei aus Kißlegg die Gäste im Freien. Jared Rust an der Gitarre und Serena Engel am Cello bezauberten mit ihrem musikalischen Mix aus Jazz, Blues und Folk. Und im neuen Gemeinschaftsgarten nebenan legten die Hobbygärtner ihre Beete an – für neues Wachstum auf historischem Boden.