Ein Sommernachtstraum in Leutkirchs guter Stube

Die bequemen Korbsessel sind alle besetzt, mit Abstand aufgestellt. Zuhörerinnen und Zuhörer auf Bierbänken. Die schwüle Hitze drückt nicht mehr, dafür ein ungewöhnlich milder Sommerabend. Beste Voraussetzungen für den Auftritt der Allgäuer Band „Wild Chucks“. Die Musiker um Sängerin Stephanie Bauer knüpfen nahtlos an ihren Erfolg vom letztjährigen ALSO-Festival an. Alte und neue Ohrwürmer unplugged.

Auf der Bühne signalisiert eine Stehlampe im 60er-Jahre-Design: Wohnzimmerkonzert! Keine Verstärkertürme, eher sachter Sound mit Ausnahmen. „Schmüso“ Helmut Merk sorgt am Kontrabass für die tiefen Töne, „Luki“, Lukas Kolb, spielt die akustische Gitarre ziemlich virtuos. Mittelpunkt der Combo ist Steffi Bauer, starke Frau mit starker Stimme. Unterstützt von Nico Kolb an den Drums. Und natürlich vom ebenfalls sangeskundigen „Thomsun“, Thomas Schneider, am Mikrophon und an der Gitarre. Eine eingespielte Formation, souverän. Unkompliziert, mit kleinen Geschichten.

Möglich gemacht hat diesen Auftritt der Verein „Leutkirch e.V.“, der für Leben in der Stadt sorgt, auch wenn das Altstadt-Sommerfest hat ausfallen müssen. Chapeau. Dass keine Gewitter aufziehen, die Temperatur an Italien erinnert, ist natürlich ein Glücksfall für diesen Abend in angenehmer Atmosphäre mit angenehmen Gästen.

Helmut Merk beginnt mit dem unverkennbaren Bassriff, Steffi Bauer stimmt ein. „Fever“ – ein Song, der immer wieder für Gänsehaut gut ist. Es folgen alte und neue Hits, auf Dauer fast zu viel allzu Bekanntes. Vielleicht auch mal ein paar weniger populäre Perlen bringen? „Ain ´t no sunshine when she ´s gone“. „It´s raining men“. Thomas Schneider interpretiert Songs von Bob Marley soft. Steffi Bauer bringt „Valerie“ von Amy Winehouse stark, auch „Black Velvet“ ist nahe am Original. „Wish you where here“ von Pink Floyd berührt immer wieder, Michael Jacksons „Billy Jean“ nur mit Gitarre und Gesang ist auch nicht schlecht. Und, und, und.

Ein Sommertraum also, ein Trost in tristen Corona-Zeiten. Die Störche auf dem Dach der evangelischen Kirche machen die Idylle perfekt. Zu viert sitzen sie da, fliegen ab und an auf, hören dann wieder zu. Oder tun zumindest so.