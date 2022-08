Ein Sommernachtstraum beim Altstadt-Sommerfestival

Unter dem Motto „let me entertain you“ setzt der in Leutkirch inzwischen zum Kultmusiker avancierte Pianist und Sänger Murat Parlak in seinem Programm auf der Bühne am Gänsbühl am Donnerstag, 11. August, ab 20 Uhr die Schwerpunkte auf bekannte Funk-, Soul-, Jazz- und Popnummern, heißt es in einer Ankündigung

Nachdem Parlak inzwischen bereits zum 19. Mal in Leutkirch beim Altstadt-Sommerfestival gastiert, ist seine Fan-Gemeinde mitgewachsen. Im seinem Programm befinden sich über 200 Songs von Robbie Williams, Elton John, Billy Joel, Sting, Police, Seal, Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, Stevie Wonder, John Lennon und vielen mehr.

Hochkarätiger Musiker mit Allgäuer Wurzeln

Parlak ist ein hochkarätiger Musiker mit Allgäuer Wurzeln, spielte schon mit Jazz-Größen wie Franco Ambrosetti, Egberto Gismonti und Branford Marsalis. Ferner wirkte er laut Mitteilung als langjähriges Bandmitglied der britischen New-Wave-Ikone Anne Clark. Mit Anne Clark startet er noch im August eine Konzerttour durch Deutschland und Belgien.

Als klassischer Musiker arbeitete Murat Parlak mit Ikonen wie Yehudi Menuhin oder dem Budapest Philharmonic Orchestra. Er spielte zudem ein privates klassisches Konzert für den Dalai Lama in Budapest. Unlängst hat Parlak mit Mitgliedern des hessischen Rundfunkorchesters eine Platte herausgebracht. Viele treue Fans aus Leutkirch erwarten den bekennenden Leutkirch-Fan bereits wieder sehnsüchtig.