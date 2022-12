Ein schwindelerregender Blick in menschliche Abgründe

„Jeder Mensch ist ein Abgrund; es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.“, lässt Georg Büchner den Protagonisten Franz Woyzeck zu seiner Geliebten Marie sagen. Büchner war 23 Jahre jung, als er sein Drama „Woyzeck“ zu schreiben begann, das zu den meistgelesenen und –gespielten Texten der dramatischen Weltliteratur des 19. Jahrhunderts zählt. Schonungslos stellt dieser noch so junge Autor die existenzielle Fragen nach dem Sinn, nach sozialer Gerechtigkeit und Schuld und gibt erschreckende Einblicke in die menschliche Seele: „Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel - und hab sonst nichts auf der Welt.“

Die Aufführung des Ensembles des Landestheaters Tübingen am Mittwochabend in der Festhalle Leutkirch hatte es in sich. Große Themen präsentierten sich in dieser weitgehend werkgetreuen Inszenierung, die aber auch mit innovativen Ideen, einem multifunktionalen modernen Bühnenbild und musikalischen Elementen aufwarten konnte.

Eine interessante Ausgangslage für die zahlreich erschienen Oberstufenschüler, die mit ihren Deutschlehrern ins Theater gekommen waren, um zu sehen, wie ihr Sternchen-Abitur-Thema auf der Bühne umgesetzt würde. Nach kurzer Zeit war klar: Dies war keine leichte Kost und verlangte dem Zuschauer einiges ab. Wer das Stück nicht kannte, würde sich schwertun, sich in der Handlung zurechtzufinden.

Beginn des modernen Dramas

Das lediglich als „Fragment“ vorliegende Stück markiere den Beginn des modernen Dramas, erläuterte Dramaturgin Laura Guhl bei der Stückeinführung. Büchner kippte nicht nur die bis dahin für die Bühne gültige Ständeklausel und ließ „erstmals Vertreter der unteren Gesellschaftsschichten auftreten“, sondern stellte auch die soziale Frage in den Mittelpunkt seiner Dramen. „Neuland betrat Büchner auch in Form und Sprache.“, erklärte Guhl.

Anders als bei Goethe und Schiller seien die Sätze seiner Figuren oft „stark verknappt“. Woyzeck oder Marie sprechen einfach, nicht wie gebildete Adlige, die bei Büchner mit Ironie und Spott aufs Korn genommen werden. Neu ist auch, dass der Zuschauer nicht wie bisher an der Hand genommen und durch die Geschichte geführt wird, vielmehr präsentiert sich der Stoff in einer selbstgewählten Abfolge einzelner Szenen und Bilder.

Ein historisch belegtes Verbrechen

Der Stoff, der dem Drama zugrunde liegt, stamme aus „medizinischen Gutachten von Kriminalfällen seiner Zeit.“, erklärte Guhl. Die Debatte um Zurechnungsfähigkeit habe damals eine große Rolle gespielt. Büchner bezieht sich auf ein historisch belegtes Verbrechen, das ein Perückenmacher, Diener und Soldat namens Johann Christian Woyzeck begangen hat. Am 21. Juni 1821 stach er die 46jährige Witwe Woost nieder. Als Motiv galt Eifersucht. Bei Gutachten habe man versucht, von „physischen Merkmalen“ auf die Schuldfähigkeit eines Täters zu schließen.

Dieser „kalte Blick, die starke Typisierung“ machten den Menschen zum „Fall“, zum Versuchsobjekt. Der Mensch wurde geradezu zur Kuriosität. So sagt die Frau Doktor zu Woyzeck: „Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Woyzeck.“ Für medizinische Forschungszwecke muss dieser sich wochenlang nur von Erbsen ernähren, seinen Urin abgeben oder sich seinen Schädel vermessen lassen. Für die Zuschauer im Hörsaal des Professors muss er mit den Ohren wackeln wie ein Esel – wird vorgeführt wie ein Tier im Zoo.

Die erschütternde Geschichte

In Kontrast zu diesem kalten Menschenbild steht Franz Woyzeck. Büchner erzählt die erschütternde Geschichte des gutherzigen, treu liebenden Soldaten, der mit Marie, einer schönen jungen Frau, nach der sich die Offiziere umsehen, ein Kind hat und eine kleine Familie führt, so gut er kann. Von den Ärzten als Versuchsobjekt missbraucht, von Marie verraten, die den Avancen des schneidigen Tambourmajors nachgibt, gerät der Diener und Soldat im Laufe des Stücks mehr und mehr in eine Abwärtsspirale. Er tötet Marie aus Eifersucht.

Was mit dem Mörder geschieht, bleibt jedoch offen. Damit stellt Büchner die Frage nach Schuld und sozialer Determiniertheit und hält der Gesellschaft den Spiegel vor, wenn er Woyzeck nach der Tat sagen lässt: „Teufel, was wollt ihr? Was geht’s euch an? Bin ich ein Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selbst an! Platz da!“

Starke Momente

Wenn auch vieles auf der Bühne schwer nachvollziehbar blieb, gab es dennoch starke Momente. Woyzeck (herausragend Justin Hibbeler), wie er liebt, sich duckt, dient, Gewalt und Demütigungen hinnehmen muss. Die kalte Frau Doktor (Hannah Jaitner), die in ihrem Forschungslabor an Woyzeck wissenschaftliche Versuche anstellt. Der Tambourmajor (Dennis Junge), der als Macho Woyzeck brutal zusammenschlägt und Marie verführt, die Frau Hauptmann (Insa Jebens), die ihrem Diener Woyzeck arrogant ihr Bein zur Rasur entgegenstreckt; sehr anrührend die Figur des Andres (David Gaviria), der vielleicht als Einziger echte Gefühle für Woyzeck hegt, ihn umarmt, mit ihm leidet. Und nicht zuletzt Marie (Julia Staufer), aufgerieben zwischen Liebe und Verrat und dem vergeblichen Kampf um ein besseres Leben.

Intensive 90 Minuten. Harte Kost. Viele, der Inszenierung geschuldete, offene Fragen. Aber auch Bilder, die bleiben. Umgesetzt von einer jungen, engagierten Theatertruppe, die für ihre Leistung doch etwas mehr Applaus verdient hätte.