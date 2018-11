Ein Schwerverletzter nach Unfall nahe Leutkirch

Am Dienstag, gegen 19.10 Uhr, ereignete sich auf der B465 zwischen der A96 und Leutkirch-Reichenhofen ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 43-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Ford S-Max die B465 in Fahrtrichtung Leutkirch und kam aus bisher unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrbahn ab.

Dort kollidierte der Pkw mit der linken Fahrzeugfront mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch die Kollision wurde der Pkw nach links abgewiesen, überfuhr noch einen Radweg und fuhr in der Folge gegen eine Schutzplanke. Der Lkw wurde ebenfalls nach links abgewiesen und kam nach einigen Metern in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Lkw-Fahrer blieb hierbei unverletzt. Der 43-Jährige Pkw-Lenker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 EUR. Zur Unfallaufnahme war die B 465 bis etwa 21 Uhr voll gesperrt.

