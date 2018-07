„Ein ordentliches Ergebnis und Dank an alle Spendenwilligen“

Gemessen an der heißen Witterung „war die Aktion am ersten Ferientag in der Festhalle mit 275 gefüllten Blutkonserven ein ordentliches Ergebnis, dank der 305 Spendewilligen“, so das Fazit von Floribert Föhr, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Leutkircher DRK-Ortsgruppe.

Für ihn erklärt sich die allerdings hohe Zahl der 30 Rückstellungen auch „mit den gestiegenen Anforderungen an Sicherheit für die Spender und Empfänger“. Bis auf eine kurzzeitige Störung des Computers gab es am Donnerstagnachmittag so gut wie keine Wartezeiten. Erfreulich ist zudem die Zahl der 28 Erstspender, darunter die Leutkircherin Elif Turan, die gerade ihr Abitur bestanden hat und nun für das Lehramt an Gymnasien Mathematik und Englisch studieren wird: „ Ich wollte schon immer spenden gehen und damit anderen Leuten helfen, ich musste aber erst auf meinen 18. Geburtstag warten“.